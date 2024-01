Elon Musk: Då skulle jag ta droger

Life Science

Pfizer vill in på fetmamarknaden – trots bakslag

Pfizer fortsätter sina försök att ta sig in på den lukrativa marknaden för fetmaläkemedel, trots bakslaget med den egna läkemedelskandidaten för viktminskning. Sent förra året var Pfizer tvunget att släppa en läkemedelskandidat för viktminskning på grund av starka biverkningar, men bolaget ger inte upp sina försök att ta sig in på den marknaden, det rapporterar …