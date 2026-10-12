En tysk industriman som står som frontman i det skandalomsusade och handelsstoppade NGM-bolaget
Eurobattery Minerals beskrivs som partner åt Christer Gardells aktivistfond Cevian.
Christer Gardell slår ifrån sig om tysk industritopp från skandalbolaget
En tysk industriman som står som frontman i det skandalomsusade och handelsstoppade NGM-bolaget
Skandalen kring gruvbolaget Eurobattery Minerals (börskurs) briserade i september. Det handlar om ett prospekteringsbolag som kraftigt har överdrivit sina tillgångar.
Grundaren Robert García Martinez har dömts för grovt bedrägeri och gått under jorden efter att fasaden rämnat. Kvar vid rodret i det handelsstoppade bolaget står en 76-årig tysk industriveteran, Eckhard Cordes.
Han uppges vara partner åt miljardären Christer Gardells Cevian, berättar Dagens Industri som har rapporterat om NGM-bolaget Eurobattery Minerals kris och skandal.
En tung europeisk industriveteran i rampljuset
Eckhard Cordes är en tung industriman. Han är styrelseledamot i Eurobattery Minerals sedan år 2024 och har ett mycket imponerande CV i europeiskt näringsliv.
Tidigare har han haft vd-jobbet i Mercedes personsbilsdivision och styrelseuppdrag i AB Volvo samt SKF. I dag agerar han också styrelseordförande i den tyska byggjätten Bilfinger. Den gemensamma nämnaren mellan dessa bolag och aktivistfonden Cevian är just Eckhard Cordes, konstaterar Di.
Officiella uppgifter på hemsidor visar en annan bild än den som nu förs fram från finansmannen Gardell. På både Bilfingers och Eurobatterys hemsidor framställs Cordes som partner i Cevian sedan år 2012.
Gardell tonar ned relationen till tysken
Uppgifterna om partnerskapet tillbakavisas bestämt av Ceviangrundaren Christer Gardell. Han tonar ned kopplingen och menar att den tyska industrimannen enbart har en begränsad roll.
”Eckhard är inte delägare i Cevian. Han har en rådgivande roll på deltid framförallt kopplat till Tyskland”, uppger Gardell i ett meddelande till tidningen.
Gardell utvecklar vidare att tysken aldrig har ägt delar i fonden och inte heller ingår i det ordinarie investeringsteamet. Titeln är i stället en särskild rådgivarroll. Enligt Ceviangrundaren är Eckhard Cordes den enda personen som bär titeln Advisory Partner inom Cevian.
Imponerande CV och bred erfarenhet
Eckhard Cordes har en lång och brokig bakgrund i toppen av det europeiska näringslivet. Hans CV sträcker sig från chefsposter inom Daimler-Benz till vd-posten i Metro AG och styrelseordförande i Bilfinger.
Trots att bolagens hemsidor anger honom som partner betonar Christer Cordes hans storartade industriella erfarenhet och breda kontaktnät i både tysk politik och näringsliv.
Medierna har sökt Eckhard Cordes för en kommentar om situationen i skandalbolaget och de spretande uppgifterna om hans roll i aktivistfonden.
Locket på och en vd som skott sig
Den dömda grundaren och vd:n i Eurobattery Minerals, Robert García Martinez, har tidigare enligt Affärsvärlden plockat ut 44 miljoner kronor i ersättningar från bolaget. Trots att bolaget haft noll i omsättning.
Detta har även vår systertidning Realtid rapporterat om med hänvisning till AFV.
Roberto García Martínez har dömts för bedrägeri i Spanien. Han misstänks för tre fall av grovt insiderbrott i handeln med bolagets finansiella instrument.
Redan 2022 föll den första domen mot Martínez, en dom som sedan Högsta domstolen fastställde. Dock har bolaget aldrig meddelat marknaden om detta, framgår det.