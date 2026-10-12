Christer Gardell slår ifrån sig om tysk industritopp från skandalbolaget

Gardell tonar ned relationen till tysken

Uppgifterna om partnerskapet tillbakavisas bestämt av Ceviangrundaren Christer Gardell. Han tonar ned kopplingen och menar att den tyska industrimannen enbart har en begränsad roll.

”Eckhard är inte delägare i Cevian. Han har en rådgivande roll på deltid framförallt kopplat till Tyskland”, uppger Gardell i ett meddelande till tidningen.

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Gardell utvecklar vidare att tysken aldrig har ägt delar i fonden och inte heller ingår i det ordinarie investeringsteamet. Titeln är i stället en särskild rådgivarroll. Enligt Ceviangrundaren är Eckhard Cordes den enda personen som bär titeln Advisory Partner inom Cevian.

Imponerande CV och bred erfarenhet

Eckhard Cordes har en lång och brokig bakgrund i toppen av det europeiska näringslivet. Hans CV sträcker sig från chefsposter inom Daimler-Benz till vd-posten i Metro AG och styrelseordförande i Bilfinger.

Trots att bolagens hemsidor anger honom som partner betonar Christer Cordes hans storartade industriella erfarenhet och breda kontaktnät i både tysk politik och näringsliv.

Medierna har sökt Eckhard Cordes för en kommentar om situationen i skandalbolaget och de spretande uppgifterna om hans roll i aktivistfonden.

Locket på och en vd som skott sig

Den dömda grundaren och vd:n i Eurobattery Minerals, Robert García Martinez, har tidigare enligt Affärsvärlden plockat ut 44 miljoner kronor i ersättningar från bolaget. Trots att bolaget haft noll i omsättning.

Detta har även vår systertidning Realtid rapporterat om med hänvisning till AFV.

Roberto García Martínez har dömts för bedrägeri i Spanien. Han misstänks för tre fall av grovt insiderbrott i handeln med bolagets finansiella instrument.

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Redan 2022 föll den första domen mot Martínez, en dom som sedan Högsta domstolen fastställde. Dock har bolaget aldrig meddelat marknaden om detta, framgår det.