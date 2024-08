Börsveteranen: Björnmarknad kommer 2025

“Jag tror att en björnmarknad förmodligen kommer, men förmodligen 2025. Vi vet nu vad som kommer att orsaka det”, säger David Roche som är strateg på Quantum Strategy.

Björnmarknad 20 procent från toppen

En björnmarknad defineras normalt som att börsen går ned 20 procent från sin topp, ofta i kombination med en svagare ekonomi och negativ marknadssyn från investerarna.

De faktorer han menar pekar på en sådan utveckling är att räntesänkningarna från Federal Reserve kan bli lägre än marknaden just nu förväntar sig, att företagens vinster sjunker i takt med att ekonomin bromsar in, samt att AI-sektorn “beslutsamt gått in i bubbelterräng”, säger han till CNBC.

“Jag tror att det finns tillräckligt med dessa tre faktorer för att orsaka en björnmarknad på minus 20 procent 2025, kanske med början i slutet av detta år”, säger David Roche till CNBC.

Han tillägger att detta gäller oavsett vem som vinner presidentvalet i USA i november.