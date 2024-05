Börsveckans två nya fynd: "Hoppas på ett år med tillväxt"

“Cash is king” konstaterar den välmeriterade analystidningen Börsveckans i senaste veckans nummer där man bland annat tar sig an Lommis (börsveckan Loomis) som är verksamma inom just kontanthantering.

Köpråd för Loomis

Värdetransport-bolaget har gått trögt på börsen på senare år men nu ser Börsveckan ett köpläge:

“Kontanthanteringsbolaget Loomis aktie handlades ned på börsen från en redan låg värdering, trots en hygglig rapport. Lönsamheten i Europa är fortsatt pressad och Loomis Pay går trögt, men framgångar inom Safepoint bådar gott. Börsveckan anser att aktien är för billig på de här nivåerna och ger köpråd”, skriver Aktiespararna om Börsveckans analys.

Kontanter kanske någon tänker, är inte det på väg bort? Nej här är det viktigt att lyfta blicken skriver Börsveckan:

“En trend vi sett i Sverige under ett antal år är att användningen av kontanter minskat. Men Sverige är också väldigt långt fram i digitalisering av banktjänster och internationellt är kontanthantering fortfarande omfattande.”