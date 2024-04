Börsen vände i elfte timmen tack vare svaga USA-siffror

Världen

Ryssland slår ut Ukrainas jordbruk

Rysslands krig i Ukraina slår hårt mot jordbruket. I en ny rapport från Världsbanken framgår det hur omfattande slaget är. KSE Agrocenter och Världsbanken har tillsammans gjort en kartläggning över skadorna för det ukrainska jordbruket under Rysslands pågående krig mot landet. Rapporten ”Agricultural War Damages, Losses and Needs Review” undersöker skadorna inom olika delar av …