Bankens nya favoritaktie: "Uppsidan för stor för att ignorera"

Totalt 18 aktier ingår i den svenska storbanken Handelsbankens sektorfavoriter. En modellportfölj av aktier som man tror allra mest på just nu.

Rensar ut UPM

Samtidigt som den nya favoritaktien plockas in så städar man ur finska skogsbolaget UPM. Dock understryks att banken fortsätter tro på UPM men att det nya favoritaktien har ännu mer uppsida.

Så vad är det då för bolag som får komma in i värmen?

Det handlar om det svensk-finska skogsbolaget StoraEnso (börskurs StoraEnso).

“Stora Enso-aktien har utvecklats svagt under året och vi ser en stor uppsida till vårt beräknade substansvärde på 17 euro per aktie . En katalysator för aktien kan vara den kommande försäljningen av skogstillgångar (väntas ske under det första kvartalet 2025), som förväntas visa på dolda värden”, skriver Handelsbanken om aktie-rockaden.