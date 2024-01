Bäddat för "unik" börsintroduktion

Aktier

Proppen ur Kinas börser – panikflykten förvärras

Investerna flyr med förnyade krafter Kinas börser. De kinesiska aktiemarknaderna tynger börsutvecklingen i Asien på fredagen. Financial Times rapporterar om att aktieförsäljningen i Kina har förvärrats de senaste dagarna. Dagens PS har tidigare i omgångar under 2023 berättat, med hänvisning till internationell press, om hur investerare dumpar kinesiska aktier i stor skala (se länkar under …