Analys: "Vinstlyft väntar runt hörnet"

Det är Gränges (börskurs) aktie som lyfts fram som köpvärd, ett bolag som uppges ha gnetat på och har fått utdelning för det.

Här finns tillväxtmöjligheter i ett bolag vars aktie handlas till till drygt p/e 8 räknat på Privata Affärers vinstprognos för nästa år.

I fjol blev det ett rekordår och nya vinstlyft lurar enligt tidningen runt hörnet, tack vare effektiviseringar och en balans mellan prissättning och marknadsandelar, framgår det.

Det är elbilshajpen som banar väg för tillväxt för verkstadsbolaget, även om efterfrågan nu väntas sjunka något under innevarande år, även vd:n Jörgen Rosengren uppges ha flaggat för svagare försäljning under årets första kvartal och försäljningen var också lägre än under motsvarande period föregående år.

2024 ett mellanår, sedan blir det fart!

2024 betecknas, som det ser ut, som “ett mellanår” för Gränges men redan i slutet av i år är förväntan att det vänder uppåt och att den trenden fortsätter in i 2025 och 2026.

“Gränges största kundsegment är fordonsindustrin och tillverkare av klimatanläggningar och värmeväxlare”, konstaterar Privata Affärer som tycker att dagens värdering på Gränges aktie på ev/ebitda till drygt 6 är “för snålt”

För 2023 och även 2024 är p/e-talet strax över 10.

“För nästa år räknar vi med att det faller ned mot 8,5”, heter det i artikeln.

Risken i aktien, som alltså köpstämplas, bedöms som medelhög.

