Analys: Börsens kris-sektor "inte så deppig som man kan tro"

Det visar en sektoranalys av Handelsbankens mediekanal EFN där man ställer sig fråga om det nu är bottenkänning för konsumentbolagen?

Oklart när det vänder

Dometic (börskurs Dometic), Husqvarna (börskurs Husqvarna) och Dustin (börskurs Dustin) var alla exempel på konsumentnära aktier som vinstvarnade innan rapporterna för tredje kvartalet ens var släppta till börsen.

”Visibiliteten på efterfrågan har blivit kortare än normalt och situationen har förvärrats under tredje kvartalet då kunder är försiktiga med att bygga lager när lågsäsongen närmar sig”, sa Dometics vd Juan Vargues i pressmeddelandet och liknande tongångar om marknadsläget hördes från exempelvis Torsten Janssons New Wave (börskurs New Wave).

Så läge att hålla sig långt borta från alla aktier som andas konsument på börsen? Nej kanske inte.

“Rapportperioden gav inte enbart deppiga signaler. Man kan vädra morgonluft och vid en närmare titt är läget inte så entydigt mörkt som man kanske kan tro”, skriver EFN:s analysredaktör Ellinor Becket i en analys som kikat på inte mindre än 19 konsumentaktier.