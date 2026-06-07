Tele2:s storägare i miljardaffär

Fyra telekombolag blir tre på den franska telekommarknaden när trion Bouygues Telecom, Orange och Iliad nu köper konkurrenten SFR efter att förhandlingarna pågått under flera månader.

Affären beskrivs som en ”av de största på Europas telekommarknad” och Iliad förvärvar 31 procent av bolaget medan Bouygues blir huvudägare med 42 procent.

Iliad, med franska miljardären Xavier Niel, blev för två år sedan storägare i svenska Tele 2 när man köpte investmentbolaget Kinneviks hela innehav för 13 miljarder kronor.