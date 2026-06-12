Space X rusar i premiären – Musk dollarbiljonär

Rymdbolaget hade en introduktionskurs på 135 dollar, när handeln med aktien inleddes strax före klockan 18 var priset 150 dollar – en kort stund senare ligger aktien på över 160 dollar.

Börsintroduktionen av Space X – en del av Teslagrundaren Elon Musks imperium – är den största genom tiderna.

Tillsammans med hans ägande i Tesla innebär noteringen av Space X att Musk nu är världens första dollarbiljonär (tusen miljarder dollar), rapporterar CNBC.