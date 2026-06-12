Space X rusar i premiären – Musk dollarbiljonär
Space X-aktien stiger kraftigt i börspremiären på Nasdaq i New York på fredagen. Rusningen innebär att Elon Musk nu är världens första dollarbiljonär.
Rymdbolaget hade en introduktionskurs på 135 dollar, när handeln med aktien inleddes strax före klockan 18 var priset 150 dollar – en kort stund senare ligger aktien på över 160 dollar.
Börsintroduktionen av Space X – en del av Teslagrundaren Elon Musks imperium – är den största genom tiderna.
Tillsammans med hans ägande i Tesla innebär noteringen av Space X att Musk nu är världens första dollarbiljonär (tusen miljarder dollar), rapporterar CNBC.