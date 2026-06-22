Space X faller – blandat i USA

De ledande indexen i USA går åt olika håll.

Tekniktunga Nasdaq är 1,0 procent ned och breda S&P 500 är minus 0,3 procent. Dow Jones industriindex är upp 0,3 procent.

Oljepriset fortsätter att sjunka. Ett fat Nordsjöolja kostar 77,80 dollar på eftermiddagen svensk tid.