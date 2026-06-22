Space X faller – blandat i USA
Rymdbolaget Space X faller när handelsveckan i USA inleds.
Efter drygt en timmes handel hade Space X dalat 10,3 procent och kostar närmare 166 dollar per aktie. Det är tredje dagen i rad som aktien sjunker. Teckningskursen för Space X var 135 dollar.
De ledande indexen i USA går åt olika håll.
Tekniktunga Nasdaq är 1,0 procent ned och breda S&P 500 är minus 0,3 procent. Dow Jones industriindex är upp 0,3 procent.
Oljepriset fortsätter att sjunka. Ett fat Nordsjöolja kostar 77,80 dollar på eftermiddagen svensk tid.