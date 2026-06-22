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Space X faller – blandat i USA

Blandad utveckling på Wall Street när handelsveckan inleds. Arkivbild.
Blandad utveckling på Wall Street när handelsveckan inleds. Foto: Yuki Iwamura/AP/TT
Efter drygt en timmes handel hade Space X dalat 10,3 procent och kostar närmare 166 dollar per aktie. Det är tredje dagen i rad som aktien sjunker. Teckningskursen för Space X var 135 dollar.

Rymdbolaget Space X faller när handelsveckan i USA inleds.

Efter drygt en timmes handel hade Space X dalat 10,3 procent och kostar närmare 166 dollar per aktie. Det är tredje dagen i rad som aktien sjunker. Teckningskursen för Space X var 135 dollar.

De ledande indexen i USA går åt olika håll.

Tekniktunga Nasdaq är 1,0 procent ned och breda S&P 500 är minus 0,3 procent. Dow Jones industriindex är upp 0,3 procent.

Oljepriset fortsätter att sjunka. Ett fat Nordsjöolja kostar 77,80 dollar på eftermiddagen svensk tid.

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