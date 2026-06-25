Micron överträffar förväntningarna med råge

Omsättningen skrevs till 41,46 dollar att jämföra med de 35,84 miljarder dollar som analytikerna väntade sig.

För det innevarande kvartalet förväntar sig Micron att omsättningen på kommer landa omkring 50 miljarder dollar. Analysföretaget LSEG hade förväntat sig att den kommer att hamna på 43,58 miljarder dollar.

Aktiekursen på Micron har det senaste året ökat omkring 700 procent.

I efterhandeln på New York-börsen rusar den nu drygt 10 procent.

Micron är världens 14:e högst värderade börsbolag.