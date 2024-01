AB Volvos vd nöjd med Q4-siffrorna

AB Volvo (börskurs) är ett av OMX30-bolagen som nu släppt sin resultatrapport.

Den visar att nettomsättningen ökar med 10 procent (nästan 80 miljarder kronor) till 148,1 miljarder kronor.

Bolagets justerade rörelseresultat för Q4 2023 blev 18 384 miljoner kronor, vilket kan jämras med ett justerat rörelseresultat på 12 171 miljoner kronor under motsvarande period året innan.

“Tack vare våra starka finanser kan vi fortsätta att ge en god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i och ta vara på möjligheter i den pågående branschomställningen till mer hållbara lösningar. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 10,50 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Här är AB Volvos siffror i korthet i Q4 2023:

Under Q4 2023 ökade nettoomsättningen med 10% till 148,1 miljarder kronor (134,3). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 8%.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 18.384 Mkr (12.171), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,4% (9,1). Justerat rörelseresultat exkluderar negativa effekter om 1.490 Mkr.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 16.894 Mkr (11.541).

Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 1.106 Mkr.

Resultat per aktie uppgick till 5,93 (3,26) SEK.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 22.655 Mkr (18.918).

Och på helåret:

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 552,8 (473,5) miljarder kronor.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 77.638 Mkr (50.467) med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7).

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 66.784 Mkr (45.712).

Resultat per aktie uppgick till 24,50 (16,09) SEK.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 45.821 Mkr (35.327).

Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 36,7% (27,4).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 10,50 kronor per aktie.