8 augusti: Det händer på börsen idag

Börsrapporter:

Tethys Oil publicerar delårsrapport kl 07.30

First North-listade Train Alliance redovisar delårsrapport

Lapwal på Firts North i Finland släpper delårsrapport

På Spotlight redovisar Carbiotix, Hybricon och Respiratoriussina delårsrapporter

Eli Lilly och Take Two på USA-börsen kommer in med delårsrapporter