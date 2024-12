70 procents uppsida i Swedbanks nya aktiefynd

Vill du ge dig ut på vägarna utan att planera varje litet stopp?Tack vare BMW:s innovationer är livet med elbil smidigt även under längre resor. I tjänsten, på utflykt eller bilsemester med familjen. Oavsett tillfälle kräver resorna ofta lite schemaläggning för att flyta på så bra som möjligt. Men tack vare flexibla laddningsalternativ och innovativ …

Gynnsam marknad

Men nu har alltså Swedbanks aktieanalys firma Kepler Cheuvreux fått korn på aktien.

“De senaste 18 månaderna har varit särskilt händelserika, präglade av en finansiell omstrukturering som slutfördes i början av 2023, en börsnotering som genomfördes i juni 2023 och förvärvet av MSS, som slutfördes den 1 november, vilket avsevärt har stärkt koncernens tillgångar, position och marknadsandel”, skriver analytikern Kevin Roger i den nya analysen.

I dagsläget handlas DOP Group för drygt 82 norska kronor per aktie.

Swedbank ser dock en potential på 140 norska kronor, en uppsida på över 70 procent från nuläget.

Swedbank tror positiva utvecklingen kan fortsätta

Som för många bolag med kopplingar till oljesektorn så påverkares tillväxten av priset på just olja.

Swedbank ser dock att DOP Groups positiva utveckling från senaste året kan fortsätta även om oljepriset kvarstår på lägre nivåer.

“Dessutom verkar det som om resan inte är över, med en större omgång av refinansiering som väntas i Q1 2025. Under tiden har marknadsförhållandena varit gynnsamma, med en stark orderingång, gynnsam miljö för dagstaxor och bättre villkor. Vi förväntar oss att denna positiva trend kommer att fortsätta under de kommande åren, även i vårt scenario med ett oljepris på 60 dollar per fat”, skriver banken.

DOF Groups aktie stiger med drygt 2 procent i den inledande handeln på måndagen.

ANNONS

