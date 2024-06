7 juni: Tal av ECB-toppar och börsstämmor

BÖRS

Stämmor

08:00 Divio Technologies (börskurs), 08:30 S2Medical (börskurs), 10:00 Alltainer (börskurs) (extra), 11:00 MTI Investment (börskurs), 13:00 Modelon (börskurs) (extra), 15:00 Real Heart (börskurs)

Handlas exklusive utdelning

Invoicery Group (utd 0,10 kr), Kinnevik i form av inlösen (utd 23,00 kr), Lundin Gold (utd 0,10 USD)

Corporate Actions

CLS exklusive rätt N 6:5, 6,25 kronor per aktie

Dicot byte av bolagsnamn till Dicot Pharma

Expres2ion Biotech exklusive rätt N 6:7, 1,00 krona per aktie

Real Heart exklusive rätt N 2:1, 25 öre per aktie

Utländska övriga händelser

Kina oljeimport

Kina järnmalmsimport

MAKRO

Kina handelsbalans

Kina valutareserv

01:30 Japan hushållens konsumtion

05:30 Thailand KPI

06:30 Indien räntebesked

06:30 Nederländerna hushållens konsumtion

07:00 Estland KPI

07:00 Japan ledande indikatorer preliminär

08:00 Danmark industriproduktion

08:00 Litauen handelsbalans

08:00 Norge industriproduktion

08:00 Rumänien BNP kvartal preliminär

08:00 Storbritannien husprisindex Halifax

08:00 Tyskland industriproduktion

08:00 Tyskland handelsbalans

08:30 Ungern industriproduktion

08:45 Frankrike handelsbalans

09:00 ECB tal av Nagel

10:00 ECB tal av Schnabel

10:00 ECB tal av Holzmann

10:00 Taiwan handelsbalans

11:00 EMU BNP kvartal reviderad

11:00 Grekland BNP kvartal

12:00 Irland arbetslöshet

12:30 Ryssland räntebesked

14:00 Mexiko KPI

14:30 Kanada arbetslöshet

14:30 USA arbetslöshet

14:30 USA timlöner

14:30 USA sysselsättning

16:00 USA grossistlager reviderad

16:00 USA grossistförsäljning

19:00 USA oljeriggar från Baker Hughes

