21 december:

Storbanken svänger 180 grader om ekonomin

Från recession till mjuklandning. Mycket har hänt under året i USA:s ekonomi, därför ändrar nu Bank of America sin prognos framöver. I början av 2023 var det mörka siffror som gällde när Bank of America lade fram sina prognoser. Storbanken spådde både räntechocker och recession i USA. Nu när ekonomin på många sätt har återhämtat …