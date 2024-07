Världens rikaste länder – baserat på tre mått 

USA tappar

USA, som länge dominerat världsekonomin i absoluta tal, halkar ner till sjätte plats när vi justerar för dollarinkomst per person. När vi tar hänsyn till levnadskostnader och arbetstimmar halkar de ännu längre ner.

I USA är priserna högre än på många andra ställen, vilket drar ner landets placering till nionde plats.

Om vi dessutom tar hänsyn till deras långa arbetsdagar och begränsade semester halkar de ner till en tionde plats.

Kina: Giganten som krymper

Kina må vara världens näst största ekonomi, men när vi tittar närmare faller landet till 69:e plats i inkomst per person.

Tar vi dessutom hänsyn till lokala priser och arbetstimmar landar de på 97:e plats.

Och Sverige?

Sverige hamnar på nionde plats när vi kollar på inkomst per arbetad timme.

Däremot sjunker vi ner till 17:e plats när vi kikar på köpkraftsparitet och upp igen till plats 13 när vi kollar på inkomst per person.

Topplistan varierar beroende på hur man mäter (Foto: The Economist)

I botten

På sista plats hittar vi Burundi, som har en BNP per person på bara 200 dollar per år. Läget förbättras inte nämnvärt när vi justerar för köpkraftsparitet och inkomst per arbetad timme.

Sierra Leone och Centralafrikanska republiken tampas också om de sista platserna, oavsett vilket mått vi använder.

Fattigare länder har dock ofta stora informella ekonomier, vilket gör det svårt att få en exakt bild av deras totala produktion och arbetstimmar.

