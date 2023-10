Treårig kryssning försenad – oklart när avgår

Båt & Sjöliv

Gå på djupet – på riktigt med nya Super Sub

Köp en Super Sub, skippa bion och bjud med din hjärtans kär på en åktur under vattenytan hon sent kommer glömma. Det är något med dessa små få-personers-farkoster som berör. De har alla en gnutta James Bond-DNA i sig. Drömmar om ett mer spännande liv väcks till liv och upptäckarlustan går på högvarv. U-Boat Worx …