Nya resetrenden – andas fritt

Lockar med att andas fritt

Varför inte erbjuda dem frisk luft?

Fyll lungorna med ren luft, fri från farliga partiklar, som ett sätt att leva hälsosamt under semestern.

Australien som ofta går under smeknamnet “Down Under” har tagit det hela ett steg längre – genom Tasmaniens kampanj “Come Down for Air”.

Fyll lungorna på semestern

Ön rankas ofta som en av världens renaste platser när det handlar om luftkvaliteten.

Även Kanada lockar besökare med att kunna andas ut ordentligt genom slogans som: “a breath of fresh air in a world full of stress”.

Luften blir generellt sätt renare i många storstäder, framför allt i Europa, och det är något som researrangörerna där drar nytta av.

Resenärer vill numera ha tillgång till naturupplevelser och där ingår även att kunna andas in luften utan att få hostattacker genom föroreningar.

Vissa länder som Italien och Island har även börjat sälja ren luft på burk, som givetvis enbart fungerar mer som en souvenir och samtidigt är ett knep att dra in extra pengar på den nya trenden.

Övergripande naturerbjudande

Trenden handlar dock inte enbart om ren luft utan mer om ett övergripande naturerbjudande, enligt Feliciano-Chon, som sitter i styrelsen för Global Wellness Summit, en årlig konferens om hälso- och livsstilstrender.

“Det handlar om viljan att besöka platser med orörd naturskönhet. Det är en gemensam nämnare bland segmenten för äventyrs-, wellness- och soloresor.”

“Det är en trend som kommer växa under de kommande åren.”

Stockholms skärgård lockar besökaren med att andas frisk luft. (Foto: Pexels)

