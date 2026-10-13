Här kostar en hotellnatt 220 000 kronor – Orient Express har öppnat lyxpalats i Venedig

Ett annat tåg – La Dolce Vita Orient Express – är ett lyxigt italienskt tåg som vill återuppliva den klassiska Orientexpressens glansdagar, samtidigt som det hyllar la dolce vita och lockar till långsam turism.

Det legendariska resevarumärket Orient Express, som är mest känt för sina exklusiva tågresor genom Europa, fortsätter nu sin expansion inom lyxhotell.



Den senaste satsningen är Orient Express Venezia, som öppnade den 30 mars i det historiska Palazzo Donà Giovannelli i Venedig, enligt Robb Report.

Stilrent men lyxigt. (Foto: Orient Express)

Palats förvandlat till lyxhotell



Palatset uppfördes redan 1436 och har under århundradena varit hem åt italienska adelsfamiljer. Nu har byggnaden förvandlats till ett femstjärnigt hotell med 47 rum, sviter och lägenheter.

Enligt Robb Report är satsningen ytterligare ett steg i Orient Express ambition att bli ett globalt lyxvarumärke, långt bortom sina klassiska tågvagnar.