Ett 600 år gammalt palats, kristallkronor från Murano och sviter som kostar lika mycket som en mindre bil. Legendariska Orient Express har öppnat ett av Venedigs mest exklusiva hotell – där historisk prakt möter modern miljardärslyx.
Här kostar en hotellnatt 220 000 kronor – Orient Express har öppnat lyxpalats i Venedig
Vi har skrivit om orient Express vid att flertal tillfällen.
Resande med Venedig Simplon-Orient-Express (VSOE) uppmanas att packa sina elegantaste plagg inför middagarna ombord tåget, som blev allmänt känt efter Agatha Christes roman ”Mordet på Orientexpressen”.
Ett annat tåg – La Dolce Vita Orient Express – är ett lyxigt italienskt tåg som vill återuppliva den klassiska Orientexpressens glansdagar, samtidigt som det hyllar la dolce vita och lockar till långsam turism.
Det legendariska resevarumärket Orient Express, som är mest känt för sina exklusiva tågresor genom Europa, fortsätter nu sin expansion inom lyxhotell.
Den senaste satsningen är Orient Express Venezia, som öppnade den 30 mars i det historiska Palazzo Donà Giovannelli i Venedig, enligt Robb Report.
Palats förvandlat till lyxhotell
Palatset uppfördes redan 1436 och har under århundradena varit hem åt italienska adelsfamiljer. Nu har byggnaden förvandlats till ett femstjärnigt hotell med 47 rum, sviter och lägenheter.
Enligt Robb Report är satsningen ytterligare ett steg i Orient Express ambition att bli ett globalt lyxvarumärke, långt bortom sina klassiska tågvagnar.
Åtta års renovering
Bakom förvandlingen står arkitekten och inredningsdesignern Aline Asmar d’Amman, som under åtta år arbetat med att återställa palatsets ursprungliga prakt.
Historiska fresker, utsmyckade tak och monumentala trappor har bevarats. Samtidigt har rummen utrustats med exklusiva möbler, sammetsklädda soffor och handgjorda ljuskronor från italienska Murano.
Enligt Financial Times stod palatset tomt i omkring 35 år innan den italienska hotellgruppen Arsenale köpte byggnaden 2014.
Renoveringen blev omfattande, inte minst eftersom fastigheten omfattas av Venedigs stränga kulturhistoriska skyddsbestämmelser.
Sviter för 220 000 kronor natten
Prislappen är lika spektakulär som inredningen.
Enligt Orient Express officiella prisuppgifter börjar ett standardrum på motsvarande 15 000 kronor. Den som vill ha det allra mest exklusiva kan boka någon av hotellets sex signatursviter. Här kan priserna nå ungefär 220 000 kronor natten.
Bland de mest påkostade finns Orient Express Suite, med en yta på cirka 145 kvadratmeter, utsikt över kanalerna, marmorbadrum och antika inredningsdetaljer.
Hotellets rum och sviter varierar i storlek från runt 30 till 148 kvadratmeter.
Stjärnkock bakom restaurangerna
Även gastronomin spelar en central roll i satsningen. Den tyske stjärnkocken Heinz Beck, vars restaurang La Pergola i Rom har tre Michelinstjärnor, ansvarar för hotellets gastronomiska koncept.
Restaurangen La Casati serverar moderna tolkningar av venetianska specialiteter, medan den mer exklusiva restaurangen Heinz Beck Venezia erbjuder en avancerad matupplevelse.
Hotellet har dessutom en bar inspirerad av Orient Express klassiska art déco-vagnar, ett spa och en privat trädgård.
Gästerna kan även förvänta sig särskilda upplevelser, däribland vinprovningar på ön Mazzorbo och privata besök hos lokala hantverkare.
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