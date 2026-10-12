Missiler mot flygplatser, drönarattacker och manipulerade GPS-signaler. Världens flygtrafik har blivit en allt farligare del av de väpnade konflikterna. Efter dödliga attacker i Saudiarabien varnar flygsäkerhetsexperter för att även vanliga passagerarflyg riskerar att drabbas. För svenska resenärer kan följderna bli längre flygtider, dyrare biljetter och osäkrare mellanlandningar.
Flygresor blir måltavlor i krig – drabbar svenska resenärer
Mycket står på spel för länderna i Mellanöstern.
Saudiarabien, till exempel, har storslagna planer på att bli nästa stora nav för internationell turism.
Planen är att turismen från Europa ska mer än fördubblas fram till 2030.
Men då krävs stabilitet, och för närvarande befinner sig Saudiarabien i krig med Iranstödda Huthirörelsen – som under helgen attackerade två olika flygplatser i Saudiarabien – med många döda och skadade som följd.
Det är sådana rubriker som länderna i Mellanöstern helst vill slippa, det lockar inte direkt turister eller investerare till regionen – snarare tvärtom.
Efter helgens attacker ställdes över 1 000 flygningar in och flygbolag tvingades snabbt lägga om sina rutter, rapporterar The Wall Street Journal.
Mellanöstern har blivit en region som många flygbolag numera helst undviker, vilket givetvis kostar både resurser och pengar.
Flygplatser i bland annat Dubai, Qatar, Bahrain och Kuwait har utsatts för attacker sedan kriget mellan USA, Israel och Iran inleddes i februari 2026 och många flygbolag vill inte längre ta risken att utsättas för attacker.
Europa och Asien förlorar viktiga flygkorridorer
För flygbolagen har konflikterna skapat ett växande logistiskt problem.
Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har stora delar av det ryska luftrummet varit stängt för europeiska flygbolag. Kriget i Mellanöstern har samtidigt begränsat möjligheterna att flyga över Iran, Irak och delar av Saudiarabien.
Resultatet är att flygtrafiken mellan Europa och Asien pressas samman i allt färre korridorer.
En alternativ rutt går via Kaukasus och Centralasien, där flygplan kan behöva passera Afghanistan. Där saknas aktiv flygtrafikledning i delar av luftrummet.
Enligt flygsäkerhetsorganisationen OPSGROUP är störningar och manipulation av satellitnavigation dessutom utbredda i regionen.
Svenska resenärer kan få betala mer
För svenskar som flyger till Thailand, Japan, Indien och Australien kan utvecklingen få flera konsekvenser.
När flygbolagen måste undvika stora geografiska områden kan resorna bli längre och bränsleförbrukningen öka.
Det kan i sin tur leda till högre biljettpriser, fler mellanlandningar och större risk för missade anslutningar.
Särskilt utsatta är resor som går via stora internationella flygnav i Mellanöstern, exempelvis Dubai, Doha och Abu Dhabi. Dessa flygplatser används ofta för resor mellan Sverige och Asien eller Australien.
Att ett flyg går via en sådan flygplats innebär dock inte automatiskt att resan är osäker. Riskerna varierar beroende på destination, flygrutt och det aktuella säkerhetsläget.
Mycket längre resa
Ett exempel på konsekvenserna kommer från Australiens flygbolag Qantas, som nu tvingats lägga in ett bränslestopp i Singapore på sin direktlinje mellan Perth och London. Det kan förlänga resan med upp till fyra timmar.
Vad händer om svenskarnas flyg ställs in?
För svenska resenärer är det viktigt att känna till sina rättigheter.
Enligt Konsumentverket har passagerare som omfattas av EU:s flygpassagerarregler rätt att välja mellan återbetalning och ombokning när flygbolaget ställer in en resa.
Krig och säkerhetshot kan däremot räknas som extraordinära omständigheter. Då behöver flygbolaget normalt inte betala den extra schablonkompensationen, även om rätten till ombokning eller återbetalning kvarstår.
Svenska UD påminner också om att reseförsäkringar normalt inte gäller vid resor till länder som omfattas av en avrådan. För mellanlandningar kan särskilda bedömningar gälla.
Större marginaler
Sveriges ambassader uppmanar därför resenärer att ha större marginaler, både ekonomiskt och tidsmässigt, när de reser internationellt.
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