Flygresor blir måltavlor i krig – drabbar svenska resenärer

Planen är att turismen från Europa ska mer än fördubblas fram till 2030.

Men då krävs stabilitet, och för närvarande befinner sig Saudiarabien i krig med Iranstödda Huthirörelsen – som under helgen attackerade två olika flygplatser i Saudiarabien – med många döda och skadade som följd.

Det är sådana rubriker som länderna i Mellanöstern helst vill slippa, det lockar inte direkt turister eller investerare till regionen – snarare tvärtom.

Efter helgens attacker ställdes över 1 000 flygningar in och flygbolag tvingades snabbt lägga om sina rutter, rapporterar The Wall Street Journal.

Mellanöstern har blivit en region som många flygbolag numera helst undviker, vilket givetvis kostar både resurser och pengar.

Flygplatser i bland annat Dubai, Qatar, Bahrain och Kuwait har utsatts för attacker sedan kriget mellan USA, Israel och Iran inleddes i februari 2026 och många flygbolag vill inte längre ta risken att utsättas för attacker.

Europa och Asien förlorar viktiga flygkorridorer



För flygbolagen har konflikterna skapat ett växande logistiskt problem.



Sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022 har stora delar av det ryska luftrummet varit stängt för europeiska flygbolag. Kriget i Mellanöstern har samtidigt begränsat möjligheterna att flyga över Iran, Irak och delar av Saudiarabien.



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Resultatet är att flygtrafiken mellan Europa och Asien pressas samman i allt färre korridorer.

En alternativ rutt går via Kaukasus och Centralasien, där flygplan kan behöva passera Afghanistan. Där saknas aktiv flygtrafikledning i delar av luftrummet.

Enligt flygsäkerhetsorganisationen OPSGROUP är störningar och manipulation av satellitnavigation dessutom utbredda i regionen.