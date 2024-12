Konstnärseliten välkomnar Magritte efter rekordförsäljningen

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Nytt rekord för amerikanen

Under samma auktion nådde även den amerikanska konstnären Ed Ruscha nya höjder.

Hans målning Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half såldes för hela 68,3 miljoner dollar efter en intensiv budgivning.

En summa som motsvarar ungefär 760 miljoner kronor.

Verket, som skildrar en ikonisk bensinstation i Texas, förespåddes säljas för omkring 50 miljoner dollar men överträffade alla förväntningar.

Surrealismens återkomst

Den historiska kvällen på auktionshuset underströk det växande intresset för surrealistisk konst.

Max Carter, vice ordförande på Christie’s, kommenterade att en yngre generation av konstsamlare nu upptäcker konstnärer som René Magritte samt Salvador Dalí på nytt.

Utöver Empire of Lights och Ruschas verk inkluderade försäljningarna från Erteguns samling även David Hockneys Still Life on a Glass Table, som gick för ungefär 210 miljoner kronor.

