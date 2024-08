Ännu en Kennedy i hetluften

Detta är del fem och den avslutande i serien om familjen Kennedys plats i den amerikanska politiken.

Att skriva om familjen Kennedys politiska karriär, är ett omfattande ämne som troligen renderat en hel rad av forskare sina doktorshattar.

Det som genom alla år varit en given utgångspunkt för allt som skrivits om familjens politiska gärning, en utgångspunkt lika given som Frihetsgudinnans plats i New Yorks hamn, har varit att alla, genom alla tider, varit demokrater.

Robert Kennedy växte upp i den amerikanskas politikens absoluta centrum. Här tillsammans med sin farbror John F Kennedy. (Foto: WikiCommons)

Det har varit ett så oskiljbart faktum att de två hörnpelarna inte gått att dela på.

Förrän nu.

Ett av Roberts och Ethel Kennedys elva barn, fick ärva sin fars namn: Robert F ,men med suffixet Jr klädsamt efter.

Blev jurist

Robert Jr utbildade sig till miljöjurist och har under årens lopp framgångsrikt drivit ett antal stora miljömål, bland annat genom att åtala Mobil Oil för att ha förorenat Hudsonfloden.

Politiskt sett har Robert F Kennedy Jr arbetat aktivt inom det demokratiska partiet. Han hjälpte till under Barack Obamas kandidatur till presidentposten 2008, och har sedan dess fortsatt att jobba för demokraterna och deras partilinje.

Robert Kennedy började sin presidentvalskampanj som demokrat, blev sedan oberoende och har nu klivit över på den republikanska sidan. (Foto: WikiCommons/Gage Skidmore)

2023 meddelade han att han ställer upp i presidentvalet 2024 för demokraterna, för att sedan ändra sin kandidatur ett halvår senare till att bli oberoende.

När han sedan den 23 augusti 2024 lät världen förstå att han lade ned sin kampanj, och dessutom gav sitt stöd till republikanernas kandidat Donald Trump, var det många som knappt trodde det var sant.

Det överraskade extra mycket då både Trump och Kennedy öppet tidigare kritiserat varandra. Enligt Kennedy, har agget nu istället bytts till ett samförstånd om hur USA ska ledas i framtiden.