Smycket som kan skriva om vår historia

Innehåll av smycket

Till slut kunde forskarna tyda vad silveramuletten verkligen innehöll.

Arket hade en skrift på åtta rader, skrivet på latin – ett sällsynt fynd – eftersom liknande inskriptioner vanligtvis är skrivna på grekiska eller hebreiska.

“I Jesu Kristi namn, Guds son… Må detta medel till frälsning skydda den man som överlämnar sig till Herrens vilja, Jesus Kristus”, står det bland annat.

Amuletten hittades i graven, precis under en begraven mans haka, vilket vidare tyder på att den hade stor personlig betydelse. Den är från en tid då kristna levde farligt under romarna, särskilt under den romerske kejsaren Nero.

Kan skriva om vår historia

Trots det visar fyndet att religionen kan haft ett betydligt större inflytande norrut än tidigare trott och att den redan på 200-talet hade en stark andlig betydelse för vissa människor utanför de stora kristna centren.

“Denna inskription är en vetenskaplig sensation,” uppger Frankfurts borgmästare Mike Josef.

“Tack vare detta fynd måste kristendomens historia i vår region skrivas tillbaka minst 50–100 år.”

