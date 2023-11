Disneys nya filmflopp – ett tecken i tiden?

Den svenska varumärkesexperten blev testförare för en dag och bland de första privatpersoner som fått förmånen att testa helt nya BMW i5.En tydlig vision som genomsyrar hela organisationen är bland det viktigaste ett bolag kan ha, enligt varumärkesexperten Annette Rosencreutz. Att BMW lever upp till sin vision – körglädje – kan hon nu skriva under på. ”Det här …

Familjeföretaget på Orust ville ta fram en inredningslösning för sin strandvilla. Visionen var att spegla den natursköna omgivningen och närheten till havet. Orustbaserade familjeföretaget Allmags Förvaltning vände sig till IKEA för att ta fram en inredningslösning till deras hus ”Strandvillan.” Huset är till för uthyrning både veckovis och under längre perioder. Bolaget efterfrågade en funktionell …

Mätta på gammal skåpmat

Floppen med “Indiana Jones and the Dial of Destiny” visar på ett minskat intresse för äldre franchises.

Svaga resultat för “Den lilla sjöjungfrun” tyder på att fansen heller inte rusar för att se nyinspelningar av Disneys klassiska filmer.

Det verkar också råda allmän superhjältemättnad efter att de senaste Marvel-filmerna “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” och “The Marvels” inte alls gått så bra som väntat.

“En av orsakerna till att vi har tappat lite är för att vi har producerat för mycket filmer. När det kommer till kreativitet är kvalitet avgörande och kvantitet kan på många sätt förstöra kvaliteten”, säger Disneys vd Bob Iger.

Läs mer: Disney: Askungens glassko kan bli din – Dagens PS