Framtidens superyacht – utan bränsle

Superyachtvärlden har satt upp ribban rejält när det gäller utsläpp och framdrivning. Redan 2030 ska stora delar av yachterna som byggs vara utsläpps-nollade och senast 2035 är målet att det ska vara hejdå för fossila bränslen.

Designfirman Baran Akalin Design gör nu ett inlägg i den debatten med deras senaste explorer-yacht-koncept som de hävdar är helt bränslefritt, berättar Boat International.

Den nya yachten ska klara av alla upptänkliga vädersituationer på jorden. (Bild: Baran Akalin Design)

Vilken teknik som döljer sig bakom detta uttalande, vill företaget ännu inte gå in på, men säger att tekniken har varit under utveckling i fem år och ska presenteras under 2024 för en kund.

Bara tekniken fungerar

Funkar allt som det ska, står kunden då beredd att skriva på ett kontrakt för den nya 69 meter långa explorer-yachten som Baran Akalin redan konstruerat för att bära den nya tekniken.

Superyachten kommer vara konstruerad för alla upptänkliga klimat och situationer som den kan ställas inför. Här ska bland alla andra bekvämligheter, rymmas ett 170 kvadratmeter stort garage fyllt med alla upptänkliga leksaker och utflyktsbåtar.

Ett långt akterdäck. som rymmer helikopterplatta oppanpå och en stor lekasksuppsättming därunder. (Bild: Baran Akalin Design)

På superyachten kommer det att finnas sex dubbelhytter kommer för ägarens gäster. Då har Baran Akali räknat med en besättning på 16 man för att kunna hantera båten på bästa sätt.