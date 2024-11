"Trump ett hot mot USA:s ekonomi"

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Gedigen erfarenhet

Förutom att vara expert på nationell säkerhet är Panetta även specialist på statlig budgetering.

Under Bill Clintons administration var Panetta direktör för Office of Management and Budget och Vita husets stabschef.

Tidigare var Panetta kongressledamot från Kalifornien och ordförande i parlamentets budgetutskott.

Panetta säger sig stödja de breda dragen i Trumps ekonomiska politik, men inte utan reservationer.

De gäller främst statsskulden och de ökande räntorna som kommer att sätta press på räntenivåerna.

“Det kommer i stor utsträckning att påverka de globala marknaderna, för när värdet på dollarn är högt – och jag tror att det kommer att fortsätta växa – skapar det en ökad press på den globala ekonomin”.

Påverkar många

Eftersom så stor del av den globala handeln sker i dollarn, påverkar dess förändringar många marknader och länder.

När dollarn blir starkare blir det dyrare att betala tillbaka lån tagna i dollar och pressar upp kostnaderna för varor.

Donald Trump själv hävdade, så sent som i somras, att den amerikanska dollarn var för stark och sade hos Bloomberg att USA har ”ett stort valutaproblem”.

Nu ska han genomföra en politik som i många avseenden gör dollarn ännu starkare, påpekar Leon Panetta.

