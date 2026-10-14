Överturism har länge varit ett problem för invånarna i Barcelona, Venedig och på Mallorca. Nu börjar även turisterna själva få nog. Nästan varannan svensk har valt bort ett resmål för att det helt enkelt varit för mycket folk.
Svenskarna tröttnar på överturism – varannan väljer bort resmål
Att resa bort för att stå i kö bakom 4 000 andra människor som också sett samma strand på Instagram börjar förlora lite av sin charm.
En ny undersökning från resebyrån Ticket visar att 47 procent av svenskarna någon gång har valt bort ett resmål på grund av för många turister.
Lika många, 47 procent, säger att de kan tänka sig att betala mer för att komma till en plats med färre besökare.
Trängsel har fått ett pris
Priset har traditionellt varit en av de viktigaste faktorerna när svenskar bokar semester. Tickets undersökning tyder på att lugn och utrymme nu också börjar få ett ekonomiskt värde.
”Priset är förstås viktigt när man bokar en resa, men undersökningen visar att många också värdesätter möjligheten att slippa trängsel. För en del kan det vara värt att betala lite extra för en lugnare semester”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Utvecklingen är inte särskilt märklig.
Europa fortsätter att slå turistrekord. Under 2025 registrerades över 1,5 miljarder internationella turistövernattningar i Europa. Spanien stod ensamt för närmare 330 miljoner och Italien för nästan 265 miljoner.
Och trycket fortsätter. Antalet internationella besökare i Europa ökade med ytterligare 5 procent under första delen av 2026, enligt European Travel Commission.
Spanien slår alla rekord – men ilskan mot turisterna växer
Spanien har slagit ännu ett turistrekord. Nästan 97 miljoner utländska besökare reste till landet under 2025 – fler än någonsin tidigare. Men medan
Barcelona försöker bromsa
På flera håll försöker myndigheterna därför styra turistströmmarna med avgifter och regler.
Barcelona har höjt turistskatterna kraftigt under 2026. En hotellgäst kan beroende på hotellklass få betala mellan 10 och 15 euro extra per natt. Staden planerar dessutom att stoppa turistuthyrning av lägenheter från 2028.
Venedig fortsätter samtidigt med avgifter för dagsbesökare och Grekland tar under högsäsong 20 euro av kryssningspassagerare som går iland på Mykonos eller Santorini.
Bakgrunden är inte bara trånga gränder. Lokalbefolkningen i flera stora turiststäder protesterar mot stigande bostadspriser, korttidsuthyrning och centrum som steg för steg förvandlas till hotellområden.
Under de senaste åren har protester hållits på bland annat Mallorca, Kanarieöarna, i Barcelona, Venedig, Rom och Florens.
Svenskarna söker en annan semester
Tickets undersökning visar samtidigt att lösningen inte behöver vara att helt överge Spanien, Italien eller Grekland.
Det går att resa i maj i stället för juli, välja en mindre stad eller bo några mil från de största turistmagneterna.
”Man kan fortfarande resa till sina favoritresmål, men kanske välja att resa utanför högsäsong eller upptäcka andra delar än de mest välbesökta”, säger Tiyoneh Jah.
Det kan också bli nästa stora affär inom reseindustrin.
När nästan hälften av svenskarna är beredda att betala extra för färre människor blir frånvaron av andra turister plötsligt en produkt.
En gång sålde resebolagen sol, pool och frukostbuffé.
Nu kan nästa konkurrensfördel bli en strand där man faktiskt ser sanden.
Fakta Perfect Weekend: Överturism i Europa
Spanien hade nästan 330 miljoner internationella turistövernattningar under 2025, flest i Europa. Italien följde med nära 265 miljoner. Spanien, Italien och Frankrike hör samtidigt till de länder där protesterna mot massturismen varit mest omfattande.
Nu slår turistmålen tillbaka – murar, AI och tredubbla avgifter
Världen har aldrig rest mer. 2025 passerade 1,5 miljarder internationella resenärer och prognosen pekar mot 1,8 miljarder innan decenniet är slut. Det