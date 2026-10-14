Svenskarna tröttnar på överturism – varannan väljer bort resmål

Barcelona försöker bromsa

På flera håll försöker myndigheterna därför styra turistströmmarna med avgifter och regler.

Barcelona har höjt turistskatterna kraftigt under 2026. En hotellgäst kan beroende på hotellklass få betala mellan 10 och 15 euro extra per natt. Staden planerar dessutom att stoppa turistuthyrning av lägenheter från 2028.

Venedig fortsätter samtidigt med avgifter för dagsbesökare och Grekland tar under högsäsong 20 euro av kryssningspassagerare som går iland på Mykonos eller Santorini.

Bakgrunden är inte bara trånga gränder. Lokalbefolkningen i flera stora turiststäder protesterar mot stigande bostadspriser, korttidsuthyrning och centrum som steg för steg förvandlas till hotellområden.

Under de senaste åren har protester hållits på bland annat Mallorca, Kanarieöarna, i Barcelona, Venedig, Rom och Florens.

Svenskarna söker en annan semester

Tickets undersökning visar samtidigt att lösningen inte behöver vara att helt överge Spanien, Italien eller Grekland.

Det går att resa i maj i stället för juli, välja en mindre stad eller bo några mil från de största turistmagneterna.

ANNONS

”Man kan fortfarande resa till sina favoritresmål, men kanske välja att resa utanför högsäsong eller upptäcka andra delar än de mest välbesökta”, säger Tiyoneh Jah.

Det kan också bli nästa stora affär inom reseindustrin.

När nästan hälften av svenskarna är beredda att betala extra för färre människor blir frånvaron av andra turister plötsligt en produkt.

En gång sålde resebolagen sol, pool och frukostbuffé.

Nu kan nästa konkurrensfördel bli en strand där man faktiskt ser sanden.

Fakta Perfect Weekend: Överturism i Europa

Spanien hade nästan 330 miljoner internationella turistövernattningar under 2025, flest i Europa. Italien följde med nära 265 miljoner. Spanien, Italien och Frankrike hör samtidigt till de länder där protesterna mot massturismen varit mest omfattande.