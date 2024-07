Studenter smugglar Nvidia-chip till Kina

Ett omfattande nätverk

Den här studenten är långt ifrån ensam.

Enligt Wall Street Journal finns det ett brett nätverk av köpare, säljare och kurirer som arbetar för att undvika Biden-administrationens restriktioner som syftar till att hindra Kina från att få tillgång till Nvidias avancerade AI-chip.

Dessa chip är kritiska för att träna AI-system och är en central del i den teknologiska kapplöpningen mellan USA och Kina.

Mer än 70 distributörer annonserar öppet om Nvidias restriktionsbelagda chips, och många tar emot förbeställningar med leverans inom några veckor. Vissa säljare erbjuder hela servrar med åtta Nvidia-chips för omkring 300 000 dollar.

Kinas lösning

Den amerikanska regeringens restriktioner har gjort det svårare att få tag på Nvidias chips – men de har inte stoppat flödet helt.

“Det är svårt, men var inte dum – det finns alltid en väg”, säger en distrubitör i Beijing.

Kina fortsätter helt enkelt att köpa dessa högteknologiska komponenter genom alternativa kanaler. En analys från Center for a New American Security uppskattar att cirka 12 500 AI-chips smugglas in till Kina varje år.

Kina arbetar förvisso på att utveckla egna chip, men står inför tekniska utmaningar.

Under tiden förlitar sig landets forskningsinstitut och universitet på den informella marknaden för att få tillgång till Nvidias kraftfulla produkter.

“Jag är glad att jag kunde göra något för mitt land – och tjäna lite extra pengar”, säger den kinesiska studenten, och tillägger:

“Så, varför inte?”.

