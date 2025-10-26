Vem har byggt hus på världens mest isolerade ö? Genom bilder från Google Earth har man identifierat oväntade husbyggen långt från civilisationen.
Satellitbilder visar: Det dyker upp hus på världens mest isolerade ö
North sentinel island ligger i bengaliska viken och är en av världens mest isolerade platser. Här tror man att sentineleserna har bott i över 70 000 år. Men omvärlden har bara haft ett fåtal möten med folket på ön. Dessa ska oftast ha slutat våldsamt.
Den indiska regeringen har förbjudit inträde till ön enligt lag för att skydda befolkningen och besökare, enligt finska Tekniikanmaailma.
På denna avskilda och otillgängliga ö har man nu noterat nya byggnader.
Youtubekanal följer satellitbilder med spänning
På huvudöns strand upptäcktes en cirkelformad byggnad med tre utskjutande strukturer som löper ut från den. Dessa kan vara ingångar eller förbindelser till andra delar av anläggningen.
Youtube-kanalen Wherewithal har jämfört satellitbilder av North sentinel island från 2018 till 2025. Det är på så vis som han upptäckt att öns isolerade invånare ägnar sig åt någon form av infrastrukturprojekt.
I sin senaste video, publicerad i oktober, presenterar Youtube-kanalen Wherewithal en mer detaljerad bild av Sentinelön än någonsin tidigare. Han uppskattar att omkring fem kilometer stigar kan identifieras, varav den längsta sträcker sig över en halv kilometer.
Videon visar också hur nya byggnader uppförts och försvunnit sedan 2020, samt hur invånarna röjt skog i närheten av sitt komplex.
I sin första video från oktober 2024 avslöjade han två cirkulära strukturer på Constance Island, som gränsar till huvudön, vars symmetriska form väckte uppmärksamhet. Nära dem fanns två rektangulära strukturer som dök upp på bilderna efter 2021.
Ett av världens mest isolerade folkslag
Sentinelön är en liten ö i Bengaliska viken, cirka 130 kilometer utanför Myanmars kust, som tillhör Andamanöarna i Indien. Här lever sentineleserna, en av världens mest isolerade ursprungsstammar, som tros ha bott på ön i uppemot 70 000 år. De är sannolikt ättlingar till de första människor som lämnade Afrika.
Stammen lever som jägare och samlare utan jordbruk, elektricitet eller modern teknik. Sentineleserna talar ett språk som ingen utanför stammen förstår. De tillverkar sina vapen av trä och metall från gamla skeppsvrak och fortsätter leva helt oberoende av den moderna världen.
Husen har sannolikt byggts av öborna sedan de äldre satellitbilderna togs. Men hela den fascinerande situationen är en påminnelse om att det fortfarande finns många saker som vi vet väldigt lite om.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
