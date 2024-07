Rekordfart? Trump-attentat blir enorm kassako

Mordförsöket på Donald Trump har fått världen att häpna.

Men den enes död är ju som känt, den andres bröd.

Dammet hinner knappt lägga sig innan en våg av merchandise fångar internets intresse.

Från konservativa influencers till små Etsy-butiker – alla är med och cashar in.

Merchandise-fest

Bara timmar efter attentatet började t-shirts, muggar och klistermärken dyka upp på nätet.

Konservativa kommentatorer som Candace Owens agerade blixtsnabbt.

Hennes t-shirt med texten “For God And Country” och en bild på Trump med höjd näve sålde som smör i solsken.

Hodge-tvillingarna, kända högerinfluencers, har lanserat en hel serie produkter som kapitaliserar på händelsen.

De lovar att alla intäkter från deras fem olika t-shirts – där en av dem har texten “You Missed F*ckers” – ska gå direkt till Trumps valkampanj.

Barstool Sports grundare Dave Portnoy har också hoppat på tåget med en tröja från Old Row som lyder “If you come at the king you best not miss” och en bild på Trump i triumf.

Old Row, som köptes av Portnoys 2016, var inte sena att haka på.