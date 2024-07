Om hälsan stoppar Biden: Vad innebär plan B?

Hälsoproblem kan avgöra

I det här skedet av kampanjcykeln är den enda realistiska möjligheten att ersätta Biden som toppkandidat för demokraterna om han frivilligt väljer att dra sig ur.

Eller om han avlider eller drabbas av ett allvarligt hälsoproblem.

Efter att ha klarat primärvalet utan större hinder har Biden säkrat nästan alla av sitt partis över 4 000 delegater, som i stor utsträckning valts för sin lojalitet och stöd för honom.

Dessa delegater kommer att rösta för sin presidentkandidat i ett virtuellt namnupprop i början av augusti.

Vilket är innan det demokratiska nationella konventet.

Om Biden avlider, avgår eller drabbas av allvarlig sjukdom efter konventet skulle DNC:s ordförande Jaime Harrison samarbeta med ledande kongressdemokrater.

Samt Democratic Governors Association för att utse en ersättare enligt reglerna.

Harris bäst förutsättningar

Det mest sannolika valet för att ersätta Biden är Kamala Harris, USA:s vicepresident.

“Vicepresidenten är det logiska valet, uppenbarligen”, säger Meena Bose, chef för Peter S. Kalikow Center for the Study of the American Presidentship vid Hofstra University.

Trots detta har Harris under det senaste året sett en nedgång i väljarstödet.

Det har också spekulerats om Michelle Obama, tidigare första dam, skulle kunna ta över efter Biden.

Ändå är Harris fortfarande en stark kandidat, med hög igenkänning och goda förutsättningar att leda landet om det skulle behövas.

