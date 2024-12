Nyhetssajt hotas av banan-miljardärens vrede 

Att käka upp världens dyraste banan kan få en bitter eftersmak. Miljardären Justin Sun, som köpte bananen och sedan åt upp det dyrbara fruktstycket, genererade en drös rubriker världen över.

Den granskande nyhetssajten CoinDesk publicerade en artikel med rubriken: “I Watched Justin Sun Eat the World’s Most Expensive Banana. I Don’t Get It”.

Artikeln beskrev både konstvärldens reaktioner och Suns juridiska bekymmer med den amerikanska finansinspektionen SEC, som anklagat honom för bedrägeri. Men inte alla tyckte att det var lika roligt.

Läs mer: I rampljuset: Den kryptiska miljardären bakom miljon-bananen. Dagens PS

Miljardärens motattack

Efter publiceringen klagade Sun och hans team på artikelns ton och hotade med rättsliga åtgärder, rapporterar Fortune.

Kort därefter krävde CoinDesks nya ägare, kryptobörsen Bullish, att artikeln skulle tas bort. Detta trots att CoinDesk tidigare lovats redaktionell självständighet.

Journalisterna på CoinDesk, som nyligen spelade en avgörande roll i att avslöja FTX-skandalen, protesterade mot censuren vilket ledde till att spänningarna mellan den redaktionella friheten och Suns inflytande växte sig starkare. Särskilt eftersom Tron, en blockchain-plattform grundad av Justin Sun, är en av de största sponsorerna för Consensus – CoinDesks årliga konferens.

Den bananätande miljardären (Foto: MelfarraTron/CC BY-SA 4.0/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons)

ANNONS

Ny ägare, nya problem

CoinDesk köptes i slutet av förra året av Bullish för 75 miljoner dollar – enligt WSJ långt under det ursprungliga värdet på 200 miljoner dollar.

CoinDesks ordförande, tidigare Wall Street Journal-redaktören Matt Murray, avgick i sin tur nyligen – något som lämnar frågetecken kring redaktionens framtid. Samtidigt undrar många hur Bullishs planer på en börsnotering ska påverkas av den nya “skandalen”.

CoinDesk, som länge varit en trovärdig källa i kryptovärlden, riskerar i sin tur att tappa sin integritet – något man fruktar ska skada både deras rykte och branschen som helhet.

Läs också: Den här bananen kan säljas för 16 miljoner. News55