Ny budgetkompromiss i EU: 140 miljarder mindre

Det förslag som nu läggs fram till EU:s medlemsländer inför nästa veckas toppmöte i Bryssel landar på totalt 1 622 miljarder euro, jämfört med 1 763 miljarder i det som EU-kommissionen lade fram i fjol somras.

Sverige har tillsammans med Tyskland, Danmark, Nederländerna, Österrike och Finland krävt betydligt större nedskärningar på ”flera hundra” miljarder euro. Ett tidigare kompromissförslag från i somras, som låg på 1 730 miljarder euro, avvisades som ”helt oacceptabelt” av bland andra EU-minister Jessica Rosencrantz (M).

Samtidigt trycker ett stort antal av de övriga EU-länderna på för att budgeten snarare ska öka eller åtminstone ligga kvar på kommissionens föreslagna nivå. 17 länder skrev i förra veckan ett gemensamt brev för att framföra sin åsikt till kommissionen.

EU:s långtidsbudget ska gälla för åren 2028-34 och kräver fullständig enighet bland medlemsländerna för att kunna antas. Målet är att nå en uppgörelse redan vid årsskiftet i år.