Metas smarta glasögon användes vid terrordåd

Shamsud-Din Jabbar, gärningsmannen bakom den dödliga attacken i New Orleans, använde Metas smarta glasögon för att i smyg filma French Quarter redan i oktober – månader innan attacken.

Enligt FBI har Jabbar cyklat runt i området med glasögonen och samlat information inför dådet.

Han bar dem även under själva attacken. Enligt FBI finns det dock inga tecken på att de användes för att spela in just då.

Glasögonen, som möjliggör diskret videoinspelning, hittades på honom efter att han dödats av polisen. Detta rapporterar BBC.

Jabbar en timme före dådet (Foto: Federal Bureau of Investigation/AP/TT)

En noggrant planerad attack

Attacken, som krävde 14 liv och skadade minst 35 personer, började planeras tidigt. Redan sex veckor före dådet hyrde Jabbar en eldriven Ford F-150.

Timmar innan dådet placerade han ut hemmagjorda sprängladdningar i kylväskor på Bourbon Street. FBI har bekräftat att han försökte detonera bomberna med en elektrisk tändare men att tekniska fel stoppade explosionerna.

“Det visar på hans oerfarenhet och brist på förståelse för hur materialet kan utlösas”, säger ATF:s specialagent Joshua Jackson till The Washington Post.

ANNONS

Klockan 03.15 körde Jabbar sin Ford F-150 in i folkmassan innan han öppnade eld mot polisen.

Han sköts sedan till döds på plats.

I bilen hittade man en IS-flagga och i videor som postades före attacken uttryckte han sitt stöd för terrorgruppen.