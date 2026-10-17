USA häver Rysslandskopplade sanktioner

Beslutet gäller sanktioner, restriktioner och tullar inom ramen för ett lagpaket som presidenten skrev under så sent som den 18 september. Det skulle ha trätt i kraft inom bara några dagar, men nu har det alltså stoppats av Donald Trump,

”Jag har överlämnat en förklaring till kongressen om att ett sådant upphävande för närvarande ligger i USA:s nationella intresse”, skriver han i presidentordern.

Lagpaketet frontades av den framlidne senatorn Lindsey Graham och innehåller bland annat tullar på upp till 100 procent på varor som förs in i USA från de fem största importländerna av rysk olja eller gas, rapporterar Reuters.