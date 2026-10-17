USA häver Rysslandskopplade sanktioner
Den amerikanske presidenten Donald Trump häver vissa sanktioner mot varor kopplade till Ryssland.
Det framgår i en presidentorder publicerad av Vita Huset på fredagen, amerikansk tid.
Beslutet gäller sanktioner, restriktioner och tullar inom ramen för ett lagpaket som presidenten skrev under så sent som den 18 september. Det skulle ha trätt i kraft inom bara några dagar, men nu har det alltså stoppats av Donald Trump,
”Jag har överlämnat en förklaring till kongressen om att ett sådant upphävande för närvarande ligger i USA:s nationella intresse”, skriver han i presidentordern.
Lagpaketet frontades av den framlidne senatorn Lindsey Graham och innehåller bland annat tullar på upp till 100 procent på varor som förs in i USA från de fem största importländerna av rysk olja eller gas, rapporterar Reuters.