Den klassiska segelyachten Atlantic förbereder sig för ett fem år långt äventyr på världshaven. Det går bra att hänga på – om du är beredd att betala den saftiga prislappen för en vecka ombord.
Fem år på världshaven med klassisk segelyacht – till avlägsna paradisöar
Segelyachten Atlantic är kanske världens vackraste replika av en riktig klassiker som en gång bar samma namn. Atlantic satte världsrekord 1905 genom att segla snabbast av alla över Atlanten.
Dagens Atlantic byggdes 2010 som en trogen kopia av den legendariska skonerten från 1903. Inför den femåriga världsomseglingen har segelyachten nu genomgått en omfattande renovering, med både modern teknik och inredning.
Världshaven under fem år
Den 65 meter långa segelyachten kommer snart befinna sig på världshaven under fem år – där Atlantic kommer segla jorden runt, från Karibien till Indiska oceanens avlägsna paradisöar.
Det blir alltså ingen vanlig lyxkryssning, snarare ett äventyr utöver det vanliga, som kommer passa även den mest kräsne seglaren.
The Grand Voyage är ett passande namn för resan som sätter igång nu i vinter och avslutas 2031, enligt Robb Report.
Uppdelad i etapper
Du behöver dock inte spendera fem år till havs. Resan är istället uppdelad i etapper som gästerna kan boka separat.
Efter Karibien och Centralamerika väntar bland annat Franska Polynesien, Fiji, Australien, Nya Zeeland, Indonesien och Japan. Därefter planeras seglingar i Indiska oceanen och längs Östafrikas kust. Men det hänger mycket på väder och vindar, där rutterna snabbt kan läggas om längs vägen, enligt Travel + Leisure.
Tolv personer kan boka
Det går bra att boka en vecka ombord tillsammans med familj och vänner, där prislappen hamnar på runt motsvarande 1,6 miljoner kronor för hela gruppen.
Som mest kan tolv personer boka samtidigt, där det finns sex gästhytter med plats för två personer i varje. Dessutom finns en besättning på tolv personer, så totalt har Atlantic plats för en besättning på 24 personer samtidigt.
För den som kan tänka sig en ovanlig segling väntar något utöver det vanliga. Förutom att gå iland och besöka destinationerna kan gästerna snorkla, paddla kajak, åka vattenskidor eller följa med naturguider på vandringar.
Exklusivt boutiquehotell
Enligt Financial Times som har besökt fartyget, serveras trerättersmiddagar och vin även under längre seglingar ute på öppet hav, och inredningen består av mörka träslag, mässingsdetaljer och klassisk sjöfartstradition.
Samtidigt finns moderna badrum, rymliga sällskapsutrymmen och bekvämligheter som påminner om ett exklusivt boutiquehotell.
Det är trots allt seglingen som står i centrum på Atlantic, där originalbåten som sagt blev berömd i början av 1900-talet när den satte rekord i att korsa Atlanten under en kappsegling.
Seglingen i fokus
Det är seglingen som gör att gästerna väljer Atlantic menar kapten Fosse Fortuin, som har varit kapten på segelyachten sedan starten 2010.
”De vill uppleva segling – inte bara leksaker som paddelbrädor”, säger han om gästerna.
Genom det nya äventyret som sätter igång i vinter skruvas det hela upp ytterligare.
Fosse Fortuin avslutar:
”Vi vill uppfinna ett nytt sätt att hyra ut en segelyacht och vara mer kreativa. Det är galet vilken passion som läggs ner på det här fartyget.”
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