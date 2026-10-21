Fem år på världshaven med klassisk segelyacht – till avlägsna paradisöar

Uppdelad i etapper

Du behöver dock inte spendera fem år till havs. Resan är istället uppdelad i etapper som gästerna kan boka separat.

Efter Karibien och Centralamerika väntar bland annat Franska Polynesien, Fiji, Australien, Nya Zeeland, Indonesien och Japan. Därefter planeras seglingar i Indiska oceanen och längs Östafrikas kust. Men det hänger mycket på väder och vindar, där rutterna snabbt kan läggas om längs vägen, enligt Travel + Leisure.

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Sköna dagar ombord Atlantic. (Foto: Atlantic)

Tolv personer kan boka

Det går bra att boka en vecka ombord tillsammans med familj och vänner, där prislappen hamnar på runt motsvarande 1,6 miljoner kronor för hela gruppen.

Som mest kan tolv personer boka samtidigt, där det finns sex gästhytter med plats för två personer i varje. Dessutom finns en besättning på tolv personer, så totalt har Atlantic plats för en besättning på 24 personer samtidigt.

För den som kan tänka sig en ovanlig segling väntar något utöver det vanliga. Förutom att gå iland och besöka destinationerna kan gästerna snorkla, paddla kajak, åka vattenskidor eller följa med naturguider på vandringar.

Det finns gott om aktiviteter som vattenskidor. (Foto: Atlantic)

Exklusivt boutiquehotell

Enligt Financial Times som har besökt fartyget, serveras trerättersmiddagar och vin även under längre seglingar ute på öppet hav, och inredningen består av mörka träslag, mässingsdetaljer och klassisk sjöfartstradition.

Samtidigt finns moderna badrum, rymliga sällskapsutrymmen och bekvämligheter som påminner om ett exklusivt boutiquehotell.

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Klassisk inredning. (Foto: Atlantic)

Det är trots allt seglingen som står i centrum på Atlantic, där originalbåten som sagt blev berömd i början av 1900-talet när den satte rekord i att korsa Atlanten under en kappsegling.

Seglingen i fokus

Det är seglingen som gör att gästerna väljer Atlantic menar kapten Fosse Fortuin, som har varit kapten på segelyachten sedan starten 2010.

”De vill uppleva segling – inte bara leksaker som paddelbrädor”, säger han om gästerna.

Genom det nya äventyret som sätter igång i vinter skruvas det hela upp ytterligare.

Fosse Fortuin avslutar:

”Vi vill uppfinna ett nytt sätt att hyra ut en segelyacht och vara mer kreativa. Det är galet vilken passion som läggs ner på det här fartyget.”

Atlantic kommer segla på världshaven i olika etapper. (Foto: Atlantic)

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