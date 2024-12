Det ökar cancerrisken – och kommer fördubblas

En ny granskning av cirka 3 000 studier visar att mikroplaster bidrar till luftföroreningar och andningsproblem likväl som andra hälsofaror som cancer och manlig och kvinnlig infertilitet, oförmåga att få barn.

Mikroplasterna kan utlösa kronisk lunginflammation vilket ökar risken för cancer, konstaterar forskarna.

Den nya studien, Effects of Microplastic Exposure on Human Digestive, Reproductive and Respiratory Health: A Rapid Systematic Review, är den första omfattande översynen av mikroplaster som använder guldstandardmetoder erkända av National Academy of Sciences, enligt Scitech Daily.

1,1 miljarder ton år 2050

Globalt tillverkar företag i dag ungefär 460 miljoner ton plast, skriver Newsweek.

Den siffran väntas mer än fördubblas till år 2050 då volymen beräknas vara 1,1 miljarder ton.

Engångsplast står för majoriteten av den plast som tillverkas och 98 procent av råvaran kommer från fossila bränslen.



När ”risken” att försäljningen av olja och gas ska falla i takt med, bland annat, att vi går över till elfordon, har branschen flyttat mer av sitt fokus till att öka tillverkningen av plast, vilket oroar experter.

Plasttillverkningen ökar utsläppen av växthusgaser och produkterna bidrar till ökningen under hela sin livscykel.