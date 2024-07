Bidens avskedsgåva – en miljard till Harris

Ändrade namnet

Vicepresident Kamala Harris, med största sannolikhet Bidens efterträdare som demokratisk presidentkandidat, vill naturligtvis komma åt Biden-pengarna.

Organisationen bakom Biden har redan ”vallat” för det. Redan under söndagen anmälde kampanjkommittén till FEC att den ändrat sitt namn från ”Biden for president” till ”Harris for president”.

Eftersom Biden och Harris delat kampanjkommitté kan Harris fortsätta använda de befintliga medlen, vare sig hon är president- eller vicepresidentkandidat, enligt Trevor Potter, tidigare ordförande för FEC och i dag ordförande för Campaign Legal Center.

”Ingen kris”

“Ett stort partis presumtiva kandidat som avgår månader före valdagen är inte en vanlig händelse, men det är inte heller en kris”, skriver han och tillägger att det finns både partiregler och FEC-regler som styr vart pengarna kan ta vägen.

Stort stöd för Harris

Parallellt med detta har Kamala Harris kampanj snabbt fått luft under vingarna. De framträdande bidragsgivarna Alex Soros och Reid Hoffman har redan lovat stöd för Harris, skriver Fortune.

Anhängare i Silicon Valley samlade in mer än en miljon dollar på en halvtimme och Gretchen Sisson, aktiv i kampanjen för Harris, säger till NYT att hennes telefon ”exploderar”.

“Många människor frågar hur de kan bidra, vad de kan göra. Människor som var engagerade men oroliga är nu upprymda och energiska”, säger hon.

