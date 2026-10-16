Åtalas för att ha kopierat 200 000 filer – startade rivalen en månad efter konkursen

Enligt åtalet kopierade företagets dåvarande försäljningschef mer än 200 000 digitala filer under våren samma år.

Materialet ska bland annat ha innehållit teknisk dokumentation och företagshemligheter. Ungefär en månad efter konkursen grundade den tidigare försäljningschefen tillsammans med en konstruktionsingenjör ett nytt företag, Boweco, verksamt inom samma bransch.

Åklagaren hävdar att företagshemligheter från Ariterm därefter har utnyttjats utan tillstånd i det nya bolagets verksamhet, enligt finska Yle.

Kräver fängelse och miljonbelopp



Åklagaren yrkar på mellan åtta och tio månaders villkorligt fängelse för Bowe­cos vd. Åklagaren kräver dessutom att företaget betalar 20 000 euro i böter och lämnar ifrån sig ytterligare 100 000 euro, som enligt åklagaren är pengar som bolaget tjänat genom den misstänkta brottsligheten.

