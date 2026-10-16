En tidigare försäljningschef i Finland misstänks ha kopierat över 200 000 filer från sin arbetsgivare innan företaget gick i konkurs. Kort därefter startade han ett konkurrerande bolag. Nu riskerar han fängelse och omfattande ekonomiska krav i en uppmärksammad rättsprocess.
Åtalas för att ha kopierat 200 000 filer – startade rivalen en månad efter konkursen
En omfattande tvist om företagshemligheter har hamnat i domstol i Finland. I centrum står den finländska tillverkaren av värmepannor och värmeanläggningar Ariterm, som försattes i konkurs i juni 2019.
Enligt åtalet kopierade företagets dåvarande försäljningschef mer än 200 000 digitala filer under våren samma år.
Materialet ska bland annat ha innehållit teknisk dokumentation och företagshemligheter. Ungefär en månad efter konkursen grundade den tidigare försäljningschefen tillsammans med en konstruktionsingenjör ett nytt företag, Boweco, verksamt inom samma bransch.
Åklagaren hävdar att företagshemligheter från Ariterm därefter har utnyttjats utan tillstånd i det nya bolagets verksamhet, enligt finska Yle.
Kräver fängelse och miljonbelopp
Åklagaren yrkar på mellan åtta och tio månaders villkorligt fängelse för Bowecos vd. Åklagaren kräver dessutom att företaget betalar 20 000 euro i böter och lämnar ifrån sig ytterligare 100 000 euro, som enligt åklagaren är pengar som bolaget tjänat genom den misstänkta brottsligheten.
Den ekonomiska tvisten är ännu större
Efter konkursen 2019 köpte Ariterm Energy företagets produkträttigheter och tekniska dokumentation från konkursboet. Bolaget kräver nu närmare 690 000 euro, motsvarande cirka 7,5 miljoner kronor, i ersättning eller skadestånd plus ränta.
Kravet ska prövas i en separat rättsprocess.
Boweco nekar till anklagelserna
Både Boweco och företagets vd förnekar brott. De hävdar att de kopierade filerna inte innehöll företagshemligheter och att materialet inte har använts i Bowecos affärsverksamhet.
På sin egen webbplats beskriver Boweco sig som en finländsk tillverkare av biobränslepannor som även arbetar med underleveranser till metallindustrin.
Dom väntas den 16 november.
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