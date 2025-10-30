Räddningsarbetet efter den dödliga explosionen i en vapenfabrik i Ryssland är avslutat. Enligt ryska myndigheter dog 23 människor när en ammunitionsanläggning i Tjeljabinsk-regionen exploderade förra veckan.
23 döda efter explosion i vapenfabrik
Mest läst i kategorin
Gissa vad? Ett område till med missade klimatmål
Förra året försvann skog motsvarande Englands yta globalt. När FN:s klimatkonferens snart genomförs kan man notera ännu ett misslyckande. Snart är det dags för nästa klimatkonferens i FN:s regi, denna gång i Brasilien. Då kommer bland annat avskogningen av världen att redovisas. Det finns ett globalt mål om att stoppa och vända avskogningen till år …
Ekonomin avgörande när unga väljer bort barn
Ekonomin spelar stor roll när unga avstår att skaffa barn. Det visar en ny rapport från den fackliga organisationen LO. Att allt färre barn föds i Sverige har uppmärksammats av regeringen. I somras tillsatte regeringen en utredning för att försöka komma till rätta med det låga barnafödande. En sak man ska kolla på är ekonomin …
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Nu tar USA fram kärnvapnen
USA ska återuppta sina kärnvapenprov för första gången på 30 år, meddelar Donald Trump. ”Nu är en lämplig tid”, är beskedet. Rutten längs vansinnets väg får en ny anhalt när först Ryssland och nu USA dammar av sina kärnvapen för nya tester. Den amerikanske regenten Donald Trumps besked kommer efter att Rysslands diktator Vladimir Putin …
Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt
Efter mötet med Kinas president lovar Trump att sänka fentanyltullarna till 10 procent, samtidigt återupptar kineserna viss handel med USA. Toppmötet i Sydkorea betecknas som ”fantastiskt” av Donald Trump, ja till och med ”enastående”. Enligt den amerikanska presidenten kommer Kina återuppta köpet av sojabönor från USA, och de amerikanska fentanyltullarna sänks omgående till 10 procent …
Dödssiffran efter den kraftiga explosionen i den ryska ammunitionsfabriken Plastmass i Kopejsk har stigit till 23 döda, skriver myndigheterna i Tjeljabinsk-regionen på Telegram. Räddningsarbetet på platsen är nu avslutat efter en vecka av intensiva sökinsatser.
Explosionen inträffade natten till 22 oktober 2025 och orsakade en massiv brand som jämnade en hel produktionsbyggnad med marken. Filmer som cirkulerade på ryska sociala medier visade ett eldmoln till följd av explosionen.
Guvernören Aleksej Teksler bekräftade tidigare till Moscow Times att branden släcktes efter flera timmars insats, men räddningsarbetare fick söka i rasmassorna i flera dagar.
Pekar på säkerhetsbrister i vapenfabriken
Ryska myndigheter har uteslutit sabotage eller drönarattack. Enligt utredningen handlar det om allvarliga brott mot industrisäkerhetsregler, skriver Kyiv Post.
Samtidigt har Ukraina tidigare utfört drönarattacker långt in i ryskt territorium.
Plastmass-fabriken tillverkar sprängämnen och ammunition för den ryska militären och är en del av den statliga koncernen Rostec. Anläggningen ligger cirka 14 kilometer sydost om Tjeljabinsk, i södra Ural, omkring 1 800 kilometer från Ukrainas gräns.
Fyra personer vårdas fortfarande på sjukhus i Tjeljabinsk och Kopejsk enligt ryska källor. Två svårt brännskadade har flyttats till ett specialiserat center i Nizjnij Novgorod, medan övriga får öppenvårdsbehandling.
Explosionen är den andra allvarliga olyckan på kort tid inom Rostec-systemet. Den 17 oktober inträffade en liknande olycka vid Avangard-fabriken i Bashkortostan där sex personer skadades.
Händelsen väcker frågor om säkerheten inom den ryska försvarsindustrin, som vuxit snabbt efter landets fullskaliga invasion av Ukraina.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Saknade sidor i passet – fick böter
Att riva ha utrivna sidor i ditt pass kan trassla till det ordentligt. I en ny dom i hovrätten slås det fast att pass med utrivna sidor är lika med falsk urkund. Det är hovrätten för Nedre Norrland som slagit fast detta i en dom, berättar Dagens Juridik. Tidigare hade tingsrätten fattat ett annat beslut …
Dokument får inte användas i rättegång mot Lundin
En handling som beslagtogs vid en husrannsakan mot Lundin Petroleum AB får inte användas och måste måste förstöras. Det är Dagens Juridik som kan berätta om att Lundin Petroleum nu har fått rätt. En handling som beslagtogs vid en husrannsakan i rättegången mot bolaget kan inte användas i rättsprocessen och måste förstöras. Detta enligt ett …
23 döda efter explosion i vapenfabrik
Räddningsarbetet efter den dödliga explosionen i en vapenfabrik i Ryssland är avslutat. Enligt ryska myndigheter dog 23 människor när en ammunitionsanläggning i Tjeljabinsk-regionen exploderade förra veckan. Dödssiffran efter den kraftiga explosionen i den ryska ammunitionsfabriken Plastmass i Kopejsk har stigit till 23 döda, skriver myndigheterna i Tjeljabinsk-regionen på Telegram. Räddningsarbetet på platsen är nu avslutat …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …