23 döda efter explosion i vapenfabrik

Dödssiffran efter den kraftiga explosionen i den ryska ammunitionsfabriken Plastmass i Kopejsk har stigit till 23 döda, skriver myndigheterna i Tjeljabinsk-regionen på Telegram. Räddningsarbetet på platsen är nu avslutat efter en vecka av intensiva sökinsatser.

Explosionen inträffade natten till 22 oktober 2025 och orsakade en massiv brand som jämnade en hel produktionsbyggnad med marken. Filmer som cirkulerade på ryska sociala medier visade ett eldmoln till följd av explosionen.

Guvernören Aleksej Teksler bekräftade tidigare till Moscow Times att branden släcktes efter flera timmars insats, men räddningsarbetare fick söka i rasmassorna i flera dagar.

Pekar på säkerhetsbrister i vapenfabriken

Ryska myndigheter har uteslutit sabotage eller drönarattack. Enligt utredningen handlar det om allvarliga brott mot industrisäkerhetsregler, skriver Kyiv Post.

Samtidigt har Ukraina tidigare utfört drönarattacker långt in i ryskt territorium.

Plastmass-fabriken tillverkar sprängämnen och ammunition för den ryska militären och är en del av den statliga koncernen Rostec. Anläggningen ligger cirka 14 kilometer sydost om Tjeljabinsk, i södra Ural, omkring 1 800 kilometer från Ukrainas gräns.

Vladimir Putin inspekterar en vapenfabrik ägd av Rostec. (Foto: Kristina Kormilitsyna/AP/TT)

Fyra personer vårdas fortfarande på sjukhus i Tjeljabinsk och Kopejsk enligt ryska källor. Två svårt brännskadade har flyttats till ett specialiserat center i Nizjnij Novgorod, medan övriga får öppenvårdsbehandling.

Explosionen är den andra allvarliga olyckan på kort tid inom Rostec-systemet. Den 17 oktober inträffade en liknande olycka vid Avangard-fabriken i Bashkortostan där sex personer skadades.

Händelsen väcker frågor om säkerheten inom den ryska försvarsindustrin, som vuxit snabbt efter landets fullskaliga invasion av Ukraina.