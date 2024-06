Ny trend: Därför är det smart att vara dum

Ett svenskt medtech-bolag är på väg att lyckas med det man länge trodde var omöjligt – att skapa ett artificiellt hjärta, som till avgörande delar liknar det mänskliga. Det här hjärtat har förutsättningar att rädda många liv då det råder en akut brist på mänskliga hjärtan att transplantera. Nasdaq First North-listade Realheart tar nu de …

Gå “off grid” med en dum telefon

Kendrick Lamar och hans kompis Dave Free har släppt en dumb phone, – en telefon som bara är en telefon. Den saknar sociala medier, väderappar och en bra kamera, men har en rolig magic 8-ball-funktion.

Den kostade runt 3 200 kronor och släpptes i slutet på 2023, men är redan slutsåld. Lamar verkar vara något på spåren, då HMD Global – tillverkaren av Nokia – rapporterade att de sålde massor av “gamla” telefoner under 2022.

Smart att vara dum

Det här uppropet handlar inte bara om barnen. Dumma telefoner kan hjälpa oss vuxna att återta kontrollen över våra liv och ge oss mer tid till annat.

I framtiden är vi övertygade om att allt fler kommer att koppla bort sig för att leva mer i nuet. Men varför vänta?

Heineken gick ihop med HMD och klädmärket Bodega för att lansera “The boring phone”. De menade att mobilerna tog för stor plats i det sociala livet och att vi borde lägga ner scrollandet. (Foto: HMD)

Världens kanske mest prestigefyllda tidning, The New Yorker, skrev nyligen att “The Dumbphone Boom is Real” och på YouTube delar kreatörer med sig av sina bästa “dumbphone-tips”.

Marknadscheferna har också hakat på trenden. Heineken släppte nyligen “The Boring Phone” – en dum telefon utan appar – tillsammans med klädföretaget Bodega.

