Meta krossar förväntningarna – aktien tar glädjeskutt

Meta lyckades redovisa en stark rapport för andra kvartalet där techjättens resultat och intäkter överträffade analytikernas förväntningar, skriver CNBC.

Meta visar starka siffror

Även Facebook-användandet hart ökat med fem procent medan resultatet på 9,4 miljarder dollar låg en bit över förväntningarna. Metas intäkter har ökat med elva procent på ett år, och det är första gången som företaget rapporterar en tvåsiffrig tillväxt sedan slutet av 2021.

Nettovinsten steg till 7,79 miljarder dollar, eller 2,98 dollar per aktie, upp från 6,69 miljarder dollar, eller 2,46 dollar per aktie, under samma period föregående år.