Energimarknaden skakas av kriget i Mellanöstern. Men mitt i turbulensen växer en tydlig trend fram: stigande oljepriser driver på omställningen till el och förnybart – snabbare än många räknat med.
Iran-chocken kan lyfta grön energi – blir krisens vinnare
När energipriserna rusar förändras spelplanen.
Kriget kring Iran och störningarna i Hormuzsundet har på kort tid gjort fossila bränslen dyrare och mer osäkra.
Effekten syns direkt i konsumentbeteendet. Intresset för elbilar har ökat markant i flera stora ekonomier, från Europa till Asien.
Det är en klassisk marknadsreaktion. När kostnaden för bensin och diesel stiger, blir alternativen plötsligt mer attraktiva.
Utvecklingen syns redan tydligt i Europa. När olje- och gaspriserna stiger kraftigt i spåren av konflikten har solenergin blivit en avgörande ekonomisk buffert.
I en analys lyfts hur solkraften bara under mars sparade EU miljarder i minskade importkostnader för fossila bränslen.
Prischocken som driver omställningen
Nya analyser visar en tydlig koppling mellan stigande bränslepriser och efterfrågan på elbilar.
Sökningar på elbilar ökar i takt med att priserna vid pumpen stiger. Det är inte bara en tillfällig effekt. Det handlar om en strukturell förändring i hur konsumenter värderar energi.
“Det råder ingen tvekan om att stängningen av Hormuzsundet gör alternativ till bensin och diesel mer attraktiva”, konstaterar analytiker i rapporten.
Samtidigt växer osäkerheten kring energiförsörjning. Länder som är beroende av importerad olja och gas står inför ett strategiskt val.
Antingen dämpar man prischocken tillfälligt.
Eller så accelererar man elektrifieringen.
En ny energibalans tar form
Utvecklingen sker inte i ett vakuum. Redan före kriget växte förnybar energi snabbt globalt.
För första gången står solenergi för den största delen av ökningen i världens elproduktion, med en andel på 27 procent. Det är en historisk brytpunkt.
Samtidigt ökar elproduktionen betydligt snabbare än den totala energiefterfrågan, vilket visar att elektrifieringen driver förändringen.
Internationella energiorganet beskriver utvecklingen som början på en ny era.
“Världen befinner sig i elektricitetens tidsålder.”
Marknaden reagerar snabbare än politiken
För investerare och företag innebär utvecklingen nya möjligheter. När fossil energi blir dyrare ökar lönsamheten i förnybara projekt.
Samtidigt minskar riskerna kopplade till geopolitik och leveranskedjor. Det gör att kapital i allt större utsträckning söker sig till gröna investeringar.
