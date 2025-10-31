NASA:s experimentella jetplan X-59 har gjort sin första lyckade flygning. Ett steg mot att skapa överljudsflyg som inte orsakar de öronbedövande smällar som hittills stoppat tekniken från att användas över land.
NASA:s tysta överljudsplan X-59 gör historisk debut
Mest läst i kategorin
Svenskt bolag gör plast av trä: "Blir lite frustrerad"
En restprodukt från skogsindustrin blir till plast i en fabrik i Knivsta – och allt började med Star Wars-figurer i en ugn. Det som började som ett lekfullt köksexperiment har utvecklats till en svensk innovation med potential att förändra plastindustrin i grunden. Med restprodukten lignin från skogsindustrin som råvara har forskaren Christopher Carrick, doktor i …
Europas virtuella oceanplattform – en banbrytande förändring för skyddsarbetet i havsområden
Europa bygger en digital tvilling av oceanen som låter forskare, beslutsfattare och medborgare testa idéer, bekämpa föroreningar och skydda marint liv utan att behöva bli blöta. Föreställ dig att förutse hur ett oljeutsläpp kommer spridas eller vilken saneringsmetod som skulle fungera bäst, allt utan att ens vara nära vattnet. Tänk om vi kunde testa lösningar …
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material
Svensk innovation ger nytt liv åt gamla plastbåtar. Med en unik metod blir avfallet råvara för framtidens produkter och en hållbar industri. Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar. Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material. Missa inte: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” …
Nytt verktyg kan förutse ärftliga sjukdomar
Forskare i USA har tagit fram ett nytt verktyg som kan hjälpa läkare att bättre förstå vad genetiska testresultat faktiskt innebär. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och patientjournaler kan man nu mer exakt bedöma risken för att utveckla vanliga ärftliga sjukdomar. På så sätt kan man undvika både onödig oro och behandlingar som inte …
Blodig pitch: "Vi letar efter människor som är lite udda"
Den 21-åriga grundaren av bioteknikstartupen Pilgrim pitchade sin produkt genom att skära sig två gånger i benet framför kameran. Några veckor senare hade han säkrat miljoner i riskkapital från investerare i Silicon Valley. Jake Adler, grundare av det Silicon Valley-baserade bolaget Pilgrim, valde ett minst sagt okonventionellt sätt att demonstrera sin medicintekniska produkt. “Vi letar …
Den 28 oktober 2025 lyfte X-59, NASA:s nya superflygplan, från Palmdale Regional Airport i Kalifornien. Flygningen, som varade drygt en timme, följde ett ovalt testspår över Edwards Air Force Base och landade fläckfritt, skriver Space.
X-59 är en del av NASA:s “Quesst-program”, vars mål är att utveckla teknik som dämpar ljudet från chockvågor. I stället för den klassiska “sonic boom” ska X-59 skapa ett mjukt “sonic thump”, ungefär som att stänga en bildörr på avstånd.
Tekniken kan förändra flygresor
Flygplanet är designat för att flyga snabbare än ljudet (Mach 1,4) på cirka 17 000 meters höjd. Den långsmala nosen tillsammans med speciella luftintag och avancerade ljuddämpande material gör att chockvågorna sprids jämnare i luften.
Om testerna lyckas kan det öppna dörren för kommersiella överljudsflyg över land vilket idag är förbjudet i USA och många andra länder på grund av högt buller och ljud
Ljudnivån vid marken minskar kraftigt
Under de kommande månaderna ska X-59 genomgå ett intensivt testprogram där NASA placerar ut mikrofoner i flera städer. Dessa mätningar ska visa om planet verkligen kan passera ljudvallen utan att störa människor på marken.
Inför premiärflygningen har NASA också kört en rad säkerhetstester där flygplanet fick visa att den inte bara är snabb, utan även smart.
Planet testades i låg fart för att bekräfta att alla system samarbetar sömlöst innan den får tänja på gränserna och bryta ljudvallen “på säkert sätt”, skriver rymdmyndigheten.
X-59: Ett språng för framtidens transport
Om resultaten bekräftar förväntningarna kan NASA tillsammans med flygindustrin ta nästa steg mot tyst överljudsflyg för passagerare vilket inte varit möjligt sedan Concorde togs ur bruk 2003.
Med X-59 kan flygresor i framtiden gå dubbelt så snabbt som dagens, utan att bullret blir ett hinder
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Senaste nytt
AI-avtal får fotosajten att rusa på börsen
Getty Images har stämt AI-verktyg som har använt företagets bilder. Nu väljer man att ingå ett avtal med Perplexity – och det fick aktien att peka rakt uppåt. Getty Images, sajten som främst är känd för att tillhandahålla bilder och fotografier, steg kraftigt på New York-börsen på fredagen. Orsaken var att bolaget offentliggjort ett flerårigt …
Inget grönt ljus för EU:s Green Deal
EU-länder splittrade om utsläppskrediter för Europas industri. Nu kan EU:s Green Deal komma att urvattnas ytterligare. 4 november är en dagen D kring utsläpp och föroreningar i Europa. Då är tanken att EU:s miljöministrar ska fatta ett formellt beslut kring utsläppskrediter, kopplade till klimatneutralitet år 2040. Nu tyder allt på att oenighet om i vilken …
Hampus Nessvold: "Jag har alltid varit livrädd för att välja fel"
”Vad händer om man får en andra chans i livet – och ändå gör fel igen?” Det är frågan som driver SVT:s nya dramakomedi Nya Noa Nyman, skapad av Hampus Nessvold och Björn Edgren. Serien är både rolig, rörande och lite obekväm – en sorts svensk Back to the Future möter En man som heter …
Forskarupptäckt kan göra det lättare att överleva ormattack
Tusentals människor dör i ormattacker varje år. Ett nytt serum verkar dock fungera på många sorters ormar – och det kan rädda liv. Det finns många giftiga ormar i världen, och de vållar stora problem för människor. Ett problem är att snabbt veta vilket serum som ska användas eftersom detta skiljer sig åt beroende på …
Sorghum – matproduktionens nya glädjekälla?
Sorghum är det "nya" superlivsmedlet enligt färsk forskning. Växten kräver betydligt mindre vatten än många andra grödor och innehåller mängder av nyttiga ämnen, säger ny forskning. Sorghum är det nya supergrödan som förväntas slå igenom stort i världen. Det berättar Yahoo i en färsk artikel och hänvisar till ny forskning. I Sverige kallas grödan durra. …