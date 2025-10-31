NASA:s tysta överljudsplan X-59 gör historisk debut

Den 28 oktober 2025 lyfte X-59, NASA:s nya superflygplan, från Palmdale Regional Airport i Kalifornien. Flygningen, som varade drygt en timme, följde ett ovalt testspår över Edwards Air Force Base och landade fläckfritt, skriver Space.

X-59 är en del av NASA:s “Quesst-program”, vars mål är att utveckla teknik som dämpar ljudet från chockvågor. I stället för den klassiska “sonic boom” ska X-59 skapa ett mjukt “sonic thump”, ungefär som att stänga en bildörr på avstånd.

Tekniken kan förändra flygresor

Flygplanet är designat för att flyga snabbare än ljudet (Mach 1,4) på cirka 17 000 meters höjd. Den långsmala nosen tillsammans med speciella luftintag och avancerade ljuddämpande material gör att chockvågorna sprids jämnare i luften.

Om testerna lyckas kan det öppna dörren för kommersiella överljudsflyg över land vilket idag är förbjudet i USA och många andra länder på grund av högt buller och ljud

Ljudnivån vid marken minskar kraftigt

Under de kommande månaderna ska X-59 genomgå ett intensivt testprogram där NASA placerar ut mikrofoner i flera städer. Dessa mätningar ska visa om planet verkligen kan passera ljudvallen utan att störa människor på marken.

Planet X-59 lyfter från Palmdale i Kalifornien. (Foto: Garry Tice AP/TT)

Inför premiärflygningen har NASA också kört en rad säkerhetstester där flygplanet fick visa att den inte bara är snabb, utan även smart.

Planet testades i låg fart för att bekräfta att alla system samarbetar sömlöst innan den får tänja på gränserna och bryta ljudvallen “på säkert sätt”, skriver rymdmyndigheten.

X-59: Ett språng för framtidens transport

Om resultaten bekräftar förväntningarna kan NASA tillsammans med flygindustrin ta nästa steg mot tyst överljudsflyg för passagerare vilket inte varit möjligt sedan Concorde togs ur bruk 2003.

Med X-59 kan flygresor i framtiden gå dubbelt så snabbt som dagens, utan att bullret blir ett hinder