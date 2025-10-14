Europas virtuella oceanplattform – en banbrytande förändring för skyddsarbetet i havsområden

Föreställ dig att förutse hur ett oljeutsläpp kommer spridas eller vilken saneringsmetod som skulle fungera bäst, allt utan att ens vara nära vattnet. Tänk om vi kunde testa lösningar för att skydda världshaven innan vi implementerar dem?

Den visionen har redan blivit verklighet genom den europeiska digitala tvillingoceanen (DTO) – ett initiativ där forskare som finansieras av EU skapar en kraftfull, virtuell kopia av haven. Det är som att ha ett högteknologiskt oceanlaboratorium på skärmen, redo för olika scenarion och verkliga utmaningar.

”Med hjälp av den här plattformen kan vi förutse utmaningar och agera tillsammans, för ett sundare hav”, sa Alain Arnaud, chef för Digital Ocean på Mercator Ocean International, en ideell organisation i Frankrike som leder utvecklingen av DTO.

Den senaste demonstrationsfasen av den europeiska tvillingoceanen – vars kärninfrastruktur kallas EDITO – avslöjades under FN:s oceankonferens (UNOC3) i Nice, Frankrike i juni 2025.

Den lovar att förändra hur forskare, beslutsfattare och medborgare förstår och hanterar havsmiljöer. De potentiella tillämpningsområdena är många, från att förutse föroreningsrisker till att identifiera de mest effektiva fraktrutterna över Stilla havet.

Ett annat möjligt användningsområde är att spåra plastföroreningar. EDITO kan spåra om avfall flyter längs en flod eller driver in med tidvattnet och modellera de bästa sätten att stoppa det, från att städa en viss strand till att ta itu med avfallet uppströms.

Vem ligger bakom den här oceantvillingen?

Bakom dessa avancerade funktioner står ett nätverk med ledande europeiska institutioner.

Kärntekniken i DTO utvecklades av Mercator Ocean International, som driver EU:s havsövervakningstjänster Copernicus, och Flanders Marine Institute i Oostende, Belgien, som representerar de 120 samarbetspartnerna i det europeiska nätverket för marina observationer och datainsamling (EMODnet).

De har fört samman dessa två viktiga europeiska oceandatasystem – Copernicus Marine och EMODnet – i ett skalbart ramverk. I framtiden kommer det länkas till EU:s digitala tvilling av hela planeten, ”Destination Earth”.

Plattformen återskapar oceanens förflutna, nutid och rimliga framtid med hjälp av satellitdata, marina sensorer, avancerade simuleringar och AI. På så sätt kan forskare, beslutsfattare och till och med nyfikna medborgare experimentera och fatta bättre beslut.

Arnaud beskrev plattformen som mer än bara en teknologisk prestation: ”Det är vår gemensamma kompass för att navigera framtiden för våra viktiga marina ekosystem.”

Ett konsortium av ledande institut inom oceanografi, klimat och datavetenskap i hela Europa utformar nu nästa generations oceanmodeller som kommer att låta DTO-användare skapa verkliga hanteringsscenarion. Initiativet – EDITO-Model Lab – började 2023 och kommer fortsätta till slutet av 2025.