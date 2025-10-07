Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

En miljard kan nu betala med bara ett fingeravtryck

Fingeravtryck
Indiens biometriska identifieringssystem kopplas nu till betalnätet. (Foto: Bikas Das/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Betalningar med fingeravtryck istället för kort och pinkod är på väg att rullas ut i Indien – till hela landet samtidigt.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

“Betalningsrevolution!”, ropar Times of India ut i en rubrik.

Från och med onsdagen den 8 oktober kan över en miljard människor i Indien godkänna betalningar med biometrisk data, med ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Inga pinkoder behövs längre, rapporterar Reuters.

Det sker genom en koppling mellan det stora och populära inhemska betalningsystemet Unified Payments Interface (UPI) och den indiska regeringens unika biometriska identifieringssystem Aadhar.

Systemet har beskrivits av världsbankens förre chefsekonom, Nobelpristagaren Paul Romer, som “världens mest sofistikerade identfieringssystem”. Det är frivilligt, men anslutningsgraden till Aadhar i Indien är redan över 99,9 procent. Systemet kopplar personuppgifter som adress, födelsedatum, mobilnummer, email, etc, med biometriska data som fingeravtryck och ögon- och ansiktsscanningar.

Uppdateringen följer efter att centralbanken Reserve Bank of India nyligen uppdaterade sina riktlinjer för att tillåta fler betalningsmetoder. The National Payments Corporation of India, som driver UPI-systemet, ska visa upp systemet på den just nu pågående Global Fintech Festival i Mumbai, enligt Reuters källor.

I en relaterad reform presenterades också i dagarna att uppdateringar av biometriska data i Aadhar görs kostnadsfria för barn under 15 år. Anslutning till systemet är gratis, men att göra uppdatering kostar cirka 5-10 kronor för vuxna.

Läs även: Indien – tillväxtmotorn lägger i en extra växel (Dagens PS)

Läs även: Indien pekas ut som handelskrigets vinnare (Dagens PS)

Läs även: Var tredje svensk vill låsa upp bilen med fingeravtryck (Realtid)

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BetalningarFingeravtryckIndien
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS