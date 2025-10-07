Betalningar med fingeravtryck istället för kort och pinkod är på väg att rullas ut i Indien – till hela landet samtidigt.
En miljard kan nu betala med bara ett fingeravtryck
Mest läst i kategorin
Nytt superminne krossar allt: AI-chippet med 16 384 processorer
En europeisk startup har presenterat en ny hårdvara för storskalig AI-inferens, som på pappret kan överträffa befintliga marknadsledare. Systemet, kallat CRAFTWERK, har specialutvecklats för ”agentic AI”-arbetsbelastningar och introducerar en helt ny typ av minne. Med stöd från branschlegendarer hävdar företaget att deras lösning erbjuder en hundrafaldig förbättring i kostnads- och energieffektivitet, men prestandan är ännu …
Elboom i Mellanöstern tvingar fram utfasning av oljan
Allt fler har råd med luftkonditionering i Mellanöstern. Det ökar behovet av el kraftigt – och den kommer i större utsträckning från nya källor. Elförbrukningen i Mellanöstern och Nordafrika har tredubblats sedan år 2000. Det är dock bara början. Behovet väntas öka med ytterligare 50 procent fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella …
Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar
En omfattande dataläcka har gjort svenska personuppgifter till hackarnas guldgruva. Kriminella använder en ny taktik för dubbel vinst. Det som nyligen drabbade bland annat Miljödata är ingen isolerad händelse, utan en tydlig markör för en oroande trend där den personliga informationen har blivit hackarnas mest eftertraktade handelsvara. De kriminella aktörerna ser en möjlighet till dubbla vinster genom att pressa …
Akut fara: Reservteknik för flygen fallerar
Ett livsviktigt reservsystem för flygnavigering faller isär i Sverige. GPS-störningar ökar – nu larmas det om akuta brister. Den svenska flygsäkerheten är under lupp när ett kritiskt reservsystem för navigering fallerar. I en tid då GPS-störningar – som de ryska störningarna som drabbade över 100 000 flygningar i Europa under 2025 – ökar, är behovet …
Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid
Amerikanska myndigheter utnyttjar en regeringsnedstängning för att sprida partipolitiska budskap. Anställdas autosvar ändras i strid med lagen. En politisk strid om budgeten har återigen resulterat i en nedstängning av delar av USA:s statsapparat. Detta har lett till att flertalet statligt anställda har tvingats vara permitterade. Det som däremot sticker ut denna gång är de politiskt …
“Betalningsrevolution!”, ropar Times of India ut i en rubrik.
Från och med onsdagen den 8 oktober kan över en miljard människor i Indien godkänna betalningar med biometrisk data, med ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Inga pinkoder behövs längre, rapporterar Reuters.
Det sker genom en koppling mellan det stora och populära inhemska betalningsystemet Unified Payments Interface (UPI) och den indiska regeringens unika biometriska identifieringssystem Aadhar.
Systemet har beskrivits av världsbankens förre chefsekonom, Nobelpristagaren Paul Romer, som “världens mest sofistikerade identfieringssystem”. Det är frivilligt, men anslutningsgraden till Aadhar i Indien är redan över 99,9 procent. Systemet kopplar personuppgifter som adress, födelsedatum, mobilnummer, email, etc, med biometriska data som fingeravtryck och ögon- och ansiktsscanningar.
Uppdateringen följer efter att centralbanken Reserve Bank of India nyligen uppdaterade sina riktlinjer för att tillåta fler betalningsmetoder. The National Payments Corporation of India, som driver UPI-systemet, ska visa upp systemet på den just nu pågående Global Fintech Festival i Mumbai, enligt Reuters källor.
I en relaterad reform presenterades också i dagarna att uppdateringar av biometriska data i Aadhar görs kostnadsfria för barn under 15 år. Anslutning till systemet är gratis, men att göra uppdatering kostar cirka 5-10 kronor för vuxna.
Läs även: Indien – tillväxtmotorn lägger i en extra växel (Dagens PS)
Läs även: Indien pekas ut som handelskrigets vinnare (Dagens PS)
Läs även: Var tredje svensk vill låsa upp bilen med fingeravtryck (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Ny svensk behandling botade hans cancer
Han hade levt med cancer i 25 år men när han som första människa fick pröva en ny behandling försvann sjukdomen på en månad. År 2001 upptäcktes den cancer som sedan dess har präglat Göran Erikssons liv, det skriver Upsala Nya Tidning. Han hade lymfkörtelcancer och det var samma form av blodcancer som hans pappa …
Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret
Företag som Starbucks, Paramount och Microsoft försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren. Men många medarbetare hittar sina egna vägar för att behålla friheten.? Det hela tog sin början i fjol. Då meddelade Amazon att alla anställda ska befinna sig på kontoret fem dagar i veckan. Nyheten, som olyckligt nog råkade nå flera anställda via …
Svensk studie kan förändra livet efter bröstcancer
I Sverige får cirka 9 000 kvinnor bröstcancer varje år och många av dem får efterbehandling som ger dem kraftiga biverkningar. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som drabbar nästan var tionde kvinna, det skriver Svenska Dagbladet. De flesta som drabbas av bröstcancer får en typ som är hormonkänslig och för att minska risken …
Donald Trump: "Amerikanska drömmen är satt på paus"
I Sverige heter det "vovve, villa, volvo". I USA kallas det för den amerikanska drömmen. Nu meddelar Donald Trump att det är satt på paus. Trenden i USA är glasklar. Den amerikanska drömmen blir otillgänglig för fler och fler. Trots fina utbildningar och vanliga hederliga arbeten räcker mångas pengar inte till det medelklassliv som många …
Trött på tomt konto? Så sparar du som hämnd
Efter år av överkonsumtion, skulder och skenande priser väljer nu fler att ta revansch på sin ekonomi.? Spartrenderna är många. Senast i somras blev den nygamla budgetmetoden cash stuffing, kuvertmetoden, viral på sociala medier. Dessförinnan handlade det om högljudd budgetering, där en växande skara människor satsade på öppenhet och ärlighet.? Och nu ska vi alltså …