En miljard kan nu betala med bara ett fingeravtryck

“Betalningsrevolution!”, ropar Times of India ut i en rubrik.

Från och med onsdagen den 8 oktober kan över en miljard människor i Indien godkänna betalningar med biometrisk data, med ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Inga pinkoder behövs längre, rapporterar Reuters.

Det sker genom en koppling mellan det stora och populära inhemska betalningsystemet Unified Payments Interface (UPI) och den indiska regeringens unika biometriska identifieringssystem Aadhar.

Systemet har beskrivits av världsbankens förre chefsekonom, Nobelpristagaren Paul Romer, som “världens mest sofistikerade identfieringssystem”. Det är frivilligt, men anslutningsgraden till Aadhar i Indien är redan över 99,9 procent. Systemet kopplar personuppgifter som adress, födelsedatum, mobilnummer, email, etc, med biometriska data som fingeravtryck och ögon- och ansiktsscanningar.

Uppdateringen följer efter att centralbanken Reserve Bank of India nyligen uppdaterade sina riktlinjer för att tillåta fler betalningsmetoder. The National Payments Corporation of India, som driver UPI-systemet, ska visa upp systemet på den just nu pågående Global Fintech Festival i Mumbai, enligt Reuters källor.

I en relaterad reform presenterades också i dagarna att uppdateringar av biometriska data i Aadhar görs kostnadsfria för barn under 15 år. Anslutning till systemet är gratis, men att göra uppdatering kostar cirka 5-10 kronor för vuxna.

