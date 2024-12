Diamantbatteri som kan lagra energi i tusentals år

UK Atomic Energy Authority och University of Bristol har byggt ett diamantbatteri som har förmågan att leverera energi i tusentals år, rapporterar The Register. Själva batteriet drivs av kol-14, den radioaktiva isotopen av kol som lever längst med en halveringstid på cirka 5 700 år. Syntetisk diamant används för att kapsla in kol-14-isotoperna.

Mäts i mikrowatt

När kol-14-isotoperna bryts ned skapar de energi som diamanten kan överföra för att driva något som behöver elektricitet, som en maskin.

Det finns dock en hake – det rör sig om väldigt små mängder energi, mätt i mikrowatt.

“Diamantbatterier erbjuder ett säkert, hållbart sätt att ge kontinuerliga mikrowattnivåer av effekt. De är en framväxande teknik som använder en tillverkad diamant för att säkert innesluta små mängder kol-14”, säger Sarah Clark, chef för Tritium Fuel Cycle på UKAEA till The Register.

Användning i extrema miljöer

De första användningsområdena väntas vara i extrema miljöer, som för små satelliter i rymden då Europeiska rymdorganisationen sponsrat en del av forskningen, eller för sensorer på havsbotten.

“Ingen har gjort det här förut. Vi kan erbjuda en teknik där du aldrig behöver byta ut batteriet eftersom batteriet bokstavligen, på mänskliga tidsskalor, kommer att hålla för evigt”, säger Tom Scott, professor i material vid University of Bristol till The Register.

